Zafer Partisi Olağanüstü tüzük kongresine gidiyor. Partinin resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ZAFER PARTİSİ 3. OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK KONGRE DUYURUSU

Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi, Başkanlık Divanının almış olduğu karar gereği; 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14’te, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı yer ve aynı saatte 14 Eylül 2025 tarihinde, Anfa Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi B Blok Aydınlıkevler Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142 Altındağ/Ankara adresinde yapılacaktır.

Tüm Zafer Partisi Üst Kurul Delegeleri, üyelerimiz ve vatandaşlarımız davetlidir.

KONGRE GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama

2- Kongre Divan Kurulu Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı ve Katip Üyeler)

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Tüzükte değiştirilecek; 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 28, 31, 34, 34/A, 38, 41, 42, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63/C, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 83. önergelerinin divana verilmesi,

5- Tüzük Komisyonu Seçimi,

6- Genel Başkan’ın Konuşması,

7- Tüzük Komisyonunda hazırlanan raporun görüşülmesi ve oylanması

8- Kapanış"