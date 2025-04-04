Mudanya ilçesinde 1875 yılında Rumlar tarafından inşa edilen tarihi yalı, 150 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Farklı milletlerden aileler tarafından yıllar boyunca kullanılan yapı, Mudanyalı işletmeci Ercan Samast tarafından aslına uygun şekilde restore edildi.

Yalı, tarihi anı evi olarak misafirlerini ağırlıyor. Deniz kıyısında bulunan yapıda, Rum müzikleri ve folklorik melodilerin eşlik ettiği atmosferde, Rum ve Ege mutfağının lezzetleri de sunuluyor. Her köşede dönemi yansıtan eşyalar ve tarihi fotoğraflar ile ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaptıran yapı, mübadelenin izlerini taşıyor.

400 PARÇA DÖNEMSEL EŞYA VE OBJE

Mübadil ailelerin ve Yunanistan'dan gelen Rumların uğrak yeri haline gelen yapının sahibi olan koleksiyoner Ercan Samast, 14 yıllık restorasyon sürecinde tarihi yalıda bulunan yaklaşık 400 parça dönemsel eşya ve mübadillerin izlerini taşıyan objeyi tek tek topladığını söyledi.

Yapıyı orijinaline sadık kalarak, günümüze uyarladıklarını söyleyen Samast, "Mudanya'da 150 yıllık Rum yalısını 14 yıl evvel orijinaline sadık kalarak restore edip, lokantaya çevirdik. Rum müzikleri eşliğinde, Ege ve Rum mutfağı olarak hizmet veriyoruz" dedi.

'İNSANLARIN HİKAYELERİNİ DUVARLARDA GÖRMEK MÜMKÜN'

Geçmiş ile günümüzün buluştuğu yapının, açıldığı günden bu yana bölgeye Rum müziğini sevdirdiğini, aynı zamanda bir anı evi niteliği taşımasından dolayı da ilgi çektiğini belirten Samast, "Fotoğraflar ve yaşanmışlıklar sayesinde insanların hikayelerini duvarlarda görmek mümkün. Aynı zamanda bir ziyaret noktası. Mübadelenin izlerini burada görmek de mümkün. Dolayısıyla burası, mübadil ailelerin ve Yunanistan'dan gelen Rumların uğrak yeri. Onları burada ağırlamak keyif veriyor" diye konuştu.

'KENDİLERİNDE BİR ŞEYLER BULUYORLAR'

Ziyaretçilerin anı evi ve lokantaya geldiğinde atalarının geçmişlerinden izler bulduğunu söyleyen Ercan Samast, "Kalami' ismini buraya verdik. Çünkü kalami, olta anlamına geliyor. Eski evlerden kullanılmayan retro eşyaları topluyorum. İleride Mudanya'da bir kent müzesi olursa topladığım eşyaları oraya bağışlamayı düşünüyorum. Buraya gelen insanlar, kendilerinde bir şeyler buluyor ve daima geri geliyorlar" dedi.