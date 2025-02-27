Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 katlı evin birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen Nilgün İ., hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde bulunan Nevzat K.’nin ikamet ettiği 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Nilgün İ., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Nilgün İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.