Zonguldak'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde yoğunlaştı. Kentin sahil kesiminden yollara kadar her yer karla kaplandı. Park halindeki araçların çevresinde 40 santimi aşan kar birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zorlukla ilerlerken, karın tadını çocuklar çıkardı. Ekipler, yolları açmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Sebze taşımacılığı yapan Ahmet Akar, karın yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bu karda hiçbir yere gidilmez. Bugün 70 santim kar bekleniyor, bir 70 daha yağarsa çatım çöker. O yüzden malıma sahip çıkmam lazım," dedi.

DENİZ SUYUYLA KAR TEMİZLİĞİ YAPTILAR

Alaplı ilçesinde ise itfaiye ekipleri, karlı yolları temizlemek için deniz suyu kullandı. Alaplı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, karla mücadele amacıyla deniz suyunu kullanarak yolları temizlemeye çalıştı. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, "Deniz suyu doğal bir katkı maddesidir. Don olmadığı sürece bu yöntemi kullanıyoruz. Ayrıca, tüm iş makinelerimizle karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor," şeklinde açıklama yaptı.