Kaliteli Bir Yaşam Sürdürenlerin En İyi Yaptığı 5 Şey

Ünlü bir şairin de dediği gibi; hayat kısa, kuşlar uçuyor... Haliyle yapmamız gereken çok şey var. Bu yüzden her şeyden önce zamanımızı çok iyi planlamamız gerekiyor. Çünkü sahip olduğumuz en değerli şey zaman. Bunu iyi bilen insanlar ise, zaman yönetimine büyük önem veriyor. Peki zamanı kullanmayı çok iyi bilen ve yaşamını da aynı ölçüde kaliteli bir şekilde sürdüren insanların sırrı ne?
Şimdi o insanların yaşamında küçük bir yolculuğa çıkma zamanı...
Atasözümüzde de denildiği gibi, erkan kalkan yol alır. Bu tarz insanların en değerli prensiplerinden biri budur. Onlar erken kalkmanın hem sağlığa, hem de zihne ne kadar iyi geldiğini çok iyi bilirler.
Bu tip insanlar sporu asla ihmal etmezler. Çünkü fiziksel aktivite, kaliteli bir yaşamın en önemli unsurlarından biridir. Üstelik spor yaparken harcadığınız zaman ve efor size fazlasıyla geri döner.
Bu tarz insanları gözlemlediğinizde iş yaşamlarıyla da örnek olduklarını görebilirsiniz. Onlar daima mutlu oldukları işleri yapmayı tercih ederler. Başarıya ulaşmalarında ve kaliteli bir hayat sürmelerinde bu detayın payı büyüktür.
Ünlü bir düşünürün yüzyıllar önce dediği gibi, coğrafya kaderdir. Günümüzde ise insanın yaşadığı konutun çevresi bile kaderini etkileyebilir. Bu yüzden onlar kendilerini motive eden ve ilham veren bir yaşam alanına sahiptir.
Günümüzde büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri olan trafik, bu tarz insanlar için sorun değildir. Çünkü; ev, iş ve sosyal olanakların iç içe olduğu bir konutta yaşamayı tercih ederler. Böylece zamandan büyük bir tasarruf sağlamış olurlar.
Hayatınızda olmasını istediğiniz her şey, Mahall Bomonti İzmir’de bir araya geliyor. İzmir'in merkezinde yükselen proje, şehrin güzelliğini en iyi şekilde yaşamanızı sağlayacak. Bu proje sayesinden sabah erkenden kalkıp spor yapabilecek, ayrıca ofisinize yalnızca beş dakika içinde ulaşabileceksiniz. Mahall Bomonti İzmir, ayrıcalıklı konumuyla da İzmir'in tüm güzelliklerini en kaliteli şekilde yaşamanıza olanak sağlayacak.
Mahall Bomonti İzmir, şehrin tüm ayrıcalıklarını yaşayabileceğiniz bir konumda bulunuyor. Müze, sanat evi, kafe ve restoranlar, açık hava konser alanı gibi sosyal donatılarıyla Mahall Bomonti İzmir, her an hareketin parçası olacağınız bir hayatın kapılarını açıyor.
Çevreci uygulamalarıyla, yalnızca en çevreci projelere verilen LEED Platin Sertifikası’na aday olan proje, aynı zamanda size tertemiz bir gelecek sunuyor. Doğal yapısıyla dikkat çeken Mahall Bomonti İzmir, her anınıza eşlik edecek bir deniz manzarası ve tarihi modern hayatın içinde sunan bir yaşam sunuyor.
Şehrin içinde bir yaşam vadeden Mahall Bomonti İzmir, İzmir’in en güzel mahalle ve ilçelerine, eğitim ve sağlık kurumlarına sadece birkaç kilometre uzaklıkta konumlanıyor.
Mahall Bomonti İzmir, eşsiz manzarasıyla da fark yaratıyor. İzmir'in bütün güzelliklerini gözlerinizin önüne seren proje, Körfez manzarası ile huzurlu bir yaşam vaadediyor.
Yaklaşık 45,000 m2’lik arazide yapılacak olan Mahall Bomonti İzmir projesi, konut, ofis ve ticari alanlardan oluşuyor. Restore edilerek bölgenin sosyal dokusunun oluşmasına katkıda bulunacak 9 tarihi binanın yanı sıra, proje alanında üç blok inşa ediliyor.