İstanbul, dünyanın en vazgeçilmez şehirlerinden bir tanesi... Özellikle tarihi ve sosyal açıdan büyük ayrıcalıkları olan İstanbul'un bazı semtleri ise, diğerlerine göre fazlasıyla ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de Şişli... Şehrin adı anıldığında akla gelen ilk semtlerden biri olan Şişli'nin, sakinlerine sunduğu nitelikler oldukça cazip.

Şimdi Şişli'yi cazip kılan detaylara bir göz atma zamanı...