İstanbul, dünyanın en vazgeçilmez şehirlerinden bir tanesi... Özellikle tarihi ve sosyal açıdan büyük ayrıcalıkları olan İstanbul'un bazı semtleri ise, diğerlerine göre fazlasıyla ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de Şişli... Şehrin adı anıldığında akla gelen ilk semtlerden biri olan Şişli'nin, sakinlerine sunduğu nitelikler oldukça cazip.
Şimdi Şişli'yi cazip kılan detaylara bir göz atma zamanı...
Şişli, İstanbul'un cazibe merkezi olan yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle merkezi lokasyonu ve iş merkezlerine olan yakınlığı ile göz dolduruyor. Hem ulaşım kolay, hem de İstanbul'un merkezinde. Şişli'de her şey elinizin altında.
Taksim, Beşiktaş ve Levent'e komşu bir hayat sürüyorsanız, İstanbul'da sosyal yaşamın kalbindesiniz demektir. Şişli'nin en güzel yanlarından biri de bu. Arkadaşlarınızla buluşmak veya sosyal ortamlara katılmak için uzun mesafeler yol almanıza gerek yok.
Eviniz aynı zamanda sizin yatırımınızdır. Birgün yeni bir iş kurmak veya başka bir ev satın almak için satmanız gerekebilir. Şişli'de oturuyorsanız bu anlamda da bir avantajınız var. Çünkü bu semt değerini asla kaybetmeyen yatırımların adresi.
Boğaz, İstanbul'un incisidir. Her sabah eşsiz bir boğaz manzarasına uyandığınızı düşünün. Bu durum İstanbul'u iliklerinize kadar hissettirecek ve enerjinizi yüksek tutacaktır. Şişli'de böyle bir imkana sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken boğaz manzaralı bir konutu tercih etmek.
"Dünyanın En İyi Rezidansı" ödülü ile tescillenen Quasar İstanbul'da beklediğinizden çok daha fazlasını bulacaksınız. İstanbul'un güzide semtlerinden biri olan Şişli'de yükselen Quasar İstanbul, yepyeni ve görkemli bir yaşam modeli ile sizleri bekliyor.
Quasar İstanbul'un yerini artık klasikleşen 'merkezi' sözcüğü ile tarif etmek yetersiz kalıyor. Quasar sadece merkezi değil, aynı zamanda İstanbul'un kalbi konumunda. Bu özel proje, şehrin en tempolu noktasında dingin ve zarif bir vaha niteliğinde.
Sosyalleşmek için evinizden uzaklara gitmenize gerek yok. Şehrin kalbinde, Şişli'de yer alan Quasar İstanbul'da, sosyal yaşama dair aradığınız her şeyi çok yakınınızda bulacaksınız.
Quasar İstanbul, ilham veren mimarisiyle dikkat çekiyor. Quasar projesinin ortak alanlarını tasarlayan Marcel Wanders, tasarım dünyasının favori starı olarak nitelendiriliyor. Proje ayrıca yatırım anlamında da beklentilerin ötesinde bir nitelik sunuyor.
Alphonse de Lemartine'in de dediği gibi, "Dünya'ya tek bir kez bakmak zorunda kalırsan eğer, sadece İstanbul'a bak..." Muhteşem konumu sayesinde İstanbul'un her anını Quasar İstanbul'da yaşayabilir, şehrin ışıltılı renkleri ve ilham veren dinamizmiyle bütünleşebilirsiniz.