ATATÜRK'ÜN İZİNDE BALKANLAR’A YOLCULUK

Bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen büyük lider, Mustafa Kemal Atatürk... Şüphesiz ki onu anlatmak öyle kolay bir şey değil... Balkanlar'a gidince Makedonya Bitola'daki bu tarihi binayı görmeden olmaz. İdadi bünyesinde yer alan Atatürk Müzesi tarihe tanıklık etmenizi sağlayacak. Ayrıca bu manastırda Erol Mütercimler, Mustafa Kemal’in ayak izlerini anlatacak. Onun balkonu altında Eleni'yi dinleyecek, havuz başında 'Manastır’da Var Bir Havuz' türküsünü söyleyeceksiniz. Atatürk bir kez daha büyüyecek gözünüzde, bu okulda gezdiği günleri hayal edeceksiniz.