ATATÜRK'ÜN İZİNDE BALKANLAR’A YOLCULUK

Bir rüyanın adıdır Balkanlar... Çünkü burası Atamızın ve İttihat ve Terakki'nin doğduğu topraklar. Bazen hüzünle anarız adını, bazen özlemle fakat çoğu zaman bir heves vardır içimizde. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik, askeri idadiye gittiği manastır, sokaklarında dolaştığı Ohrid... Balkanlar, tarihimize dokunduğumuz ve Atatürk'e dair sayısız hatıra bulduğumuz özel bir coğrafya. Bu yüzden bize dünyanın hiçbir yerinde hissedemeyeceğimiz duyguları yaşatıyor.
Erol Mütercimler ile “Atatürk’ün İzinde Balkanlar” turuna hazır mısınız?
İlk durağınız; Atatürk’ün Evi, Beyaz Kule’si, Eski Kent’i, Kordon’u, Yedikule’si, tavernaları, çarşıları ve meydanlarıyla Selanik olacak. Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etmek, onun anılarına da dokunmanız anlamına gelecek. Sonra kenti gezmeye başlayacaksınız. Çarşılara gireceksiniz, Kordon’da dolaşacaksınız ve Yedikule’den Termaikos Körfezi’ne bakacaksınız. Baktığınız ve gördüğünüz şeyler yalnızca bir şehre ait olmayacak, aynı zamanda tarihinize dokunacaksınız.
'Bir kenti keşfetmenin en güzel yolu sokaklarında kaybolmaktır' derler. Şimdi Kavala'nın sokaklarında kaybolma zamanı... Yunanistan'da yer alan bir sahil kenti olan Kavala, Osmanlı Devleti döneminde Balkanlar'ın en önemli merkezlerinden biriydi. Size verilen serbest zamanda bu kentin sokaklarını deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca alışveriş için de zamanınız olacak. Selanik ve Kavala, ayrılırken kendinizi buruk hissedeceğiniz ve ilk fırsatta yeniden gitmeyi düşüneceğiniz muaazzam şehirler. İçinizden bir parçayı bu şehirlerde bırakacağınıza emin olabilirsiniz.
Bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen büyük lider, Mustafa Kemal Atatürk... Şüphesiz ki onu anlatmak öyle kolay bir şey değil... Balkanlar'a gidince Makedonya Bitola'daki bu tarihi binayı görmeden olmaz. İdadi bünyesinde yer alan Atatürk Müzesi tarihe tanıklık etmenizi sağlayacak. Ayrıca bu manastırda Erol Mütercimler, Mustafa Kemal’in ayak izlerini anlatacak. Onun balkonu altında Eleni'yi dinleyecek, havuz başında 'Manastır’da Var Bir Havuz' türküsünü söyleyeceksiniz. Atatürk bir kez daha büyüyecek gözünüzde, bu okulda gezdiği günleri hayal edeceksiniz.
Şimdi sırada dar sokakları, eski evleri, tarihi eserleri ve yemyeşil yapısıyla gönlünüzde taht kuracak olan Ohrid şehri var. Bu şehrin sokakları insanda eski bir Makedonya şehrinde uyanmış olma etkisi yaratıyor. Tarihi kilise ve manastırların etkisiyle kendinizi içinde olduğumuz zamandan soyutluyorsunuz. Ohrid birçok kültürün iç içe geçtiği bir bölge. Bu yüzden çok güzel bir kültürel zenginliğe tanıklık ediyorsunuz.
Ohrid şehrinin en güzel taraflarından biri de şehirle aynı adı taşıyan Ohrid Gölü... Bu gölün kenarındaki St. Naum Kilisesi kelimenin tam anlamıyla eşsiz bir yer. Ohrid'de gözleriniz yeşil ve maviye doyacak. Kendinizi rüzgara bırakıp Balkanlar'ın o güzel havasını içinize çekeceksiniz. Tarihi kiliseye ve bu güzel göle tanıklık edip yola devam edeceksiniz. Çünkü Erol Mütercimler ile “Atatürk’ün İzinde Balkanlar” turu devam ediyor. Hitit Tour sizi hayatınız boyunca unutamayacağınız bir sürü güzelliğe götürüyor...