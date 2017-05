Peki PASS sistemi çocuklarımıza ne katacak?

ide okulları’nda uygulanan bilişsel işlevlere dayalı öğrenmeyi temel alan PASS sistemi çocuklarımıza etkin bir öğrenme süreci ve deneyimi sağlıyor. Bu sistem sayesinde:

Çocuklarımızın planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık bilişsel düzeyleri ve gelişmeye açık alanları belirleniyor.

ide Bilişsel Destek Birimi geliştirilmesi gereken bilişsel alanları olan öğrencilerle özel çalışma yürütüyor. Böylece, bu tabloya göre çocuğun öğrenme biçimi belirleniyor. Öğrencilerin geliştirilmesi gereken ve güçlü alanlarına yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapılmış oluyor.

ide öğretmenleri PASS konusunda deneyimli öğretmenler arasından belirleniyor ve düzenli olarak eğitim alıyor.

Dersler ide öğretmenleri tarafından hazırlanmış dört bilişsel alana da hitap eden özgün materyallerle destekleniyor.

Beynin çok yönlü çalışması desteklenerek, öğrenme performansı artırılıyor ve kalıcı öğrenme sağlanıyor.

Dört bilişsel alanı da gelişen çocuklar bir derste öğrendikleri bir yaklaşımı başka derslere de aktarabiliyorlar. Bu da çok boyutlu öğrenmeyi destekliyor.

Eğer çocuğunuzun iyi bir eğitim alması sizin için önemliyse sizleri ide okullarına bekliyoruz. ide okulları; güçlü kurumsal yapısı ve yenilikçi eğitim sistemiyle farklılıklara saygı duyan güvenli bir eğitim ortamı yaratıyor. Bu ortamda çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmelerini ve her birinin farklı öğrenme tarzlarına uygun bir eğitim alabilmelerini sağlıyor. ide okulları her biri alanında uzun yılların getirdiği tecrübeye sahip olan ve Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerinden olan idari ve öğretmen kadrosu ile çocuklarımızı yarınlara en güçlü biçimde hazırlıyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda başarıyı önemseyen ide okulları, öğrencilerini her türlü sınavda etkin performans göstermek üzere yetiştiriyor. ide okullarında hem siz hem de çocuklarınız geleceğe güvenle bakabilirsiniz.