Şehirdeki eXtra Güzellikleri Keşfedin!

Hangi şehirde olursanız olun…

Şehrin bilmediğim yeri yok diyecek kadar iddialı olabilir misiniz?

Mesela en iyi kahveci nerede? Şehirdeki en güzel manzara nerede?

Ya da çıkmaz diye hiç girmediğiniz o sokaktaki küçük dükkanda neler var acaba? Zor değil, sevdiğiniz şeylere göre internette ufak bir araştırma yapsanız yeter. Şehirde mutlaka keşfedecek eXtra güzellikler bulursunuz.

Hiç olmadı güzel bir tur atın. Bir yere yetişmek için değil biraz uzaklaşmak için sadece sürün. İçinden manzarayı izleyebildiğiniz konforlu bir aracınız varsa, hele bir de ayaklarınızı yerden fazlasıyla kesen yükseklikteyse, keyfi bir başka olacak. Üstüne, sizin vücut tipinize göre ayarlanabilir, rahat koltuklardaysanız, o koltukların hakkını vermeli, belki saatlerce o keyfi sürmeli.