Hafta içi koşturmacasının ardından iple çektiğiniz hafta sonu geldi.
O kadar beklemişken bu hafta sonunu boş geçmek size yakışmaz.
Ne yapalım derseniz, bu yazıda şuraya git, bunu ye, şunu gör gibi nokta atışı şeyler bulamayacağınızı da baştan söyleyelim;
balığı kendiniz tutacaksınız.
- Hafta içi pestili çıkmış 2 gezgin,
- Hesapları boşaltmayacak bir bütçe,
- Her plana uyacak bir araç
Hangi şehirde olursanız olun…
Şehrin bilmediğim yeri yok diyecek kadar iddialı olabilir misiniz?
Mesela en iyi kahveci nerede? Şehirdeki en güzel manzara nerede?
Ya da çıkmaz diye hiç girmediğiniz o sokaktaki küçük dükkanda neler var acaba? Zor değil, sevdiğiniz şeylere göre internette ufak bir araştırma yapsanız yeter. Şehirde mutlaka keşfedecek eXtra güzellikler bulursunuz.
Hiç olmadı güzel bir tur atın. Bir yere yetişmek için değil biraz uzaklaşmak için sadece sürün. İçinden manzarayı izleyebildiğiniz konforlu bir aracınız varsa, hele bir de ayaklarınızı yerden fazlasıyla kesen yükseklikteyse, keyfi bir başka olacak. Üstüne, sizin vücut tipinize göre ayarlanabilir, rahat koltuklardaysanız, o koltukların hakkını vermeli, belki saatlerce o keyfi sürmeli.
Şöyle bir düşünün ya da arkadaş listesinize bakın.
Mutlaka görüşelim deyip de ertelemek zorunda kaldığınız bir sürü kişi var değil mi? E, arayın onlardan birini. Hatta biraz uzaktakileri arayın. Olabiliyorsa şehirler arası olsun. Telefonunuzu bağlarsınız otomobilinize, açarsınız yol şarkılarını, kurulursunuz koltuklara. Gözünüzü yoldan ayırmamanız için artık sesli komut teknolojisi var zaten.
Ama otomobilinizde mutlaka sizin üçüncü gözünüz olacak bir güvenlik sistemi de olsun. Olur da gözünüz yol kenarındaki güzelliklere takılırsa sizi tehlikelere ve öndeki araca çok yaklaştığınızda uyaracak bir dost gibi. Bir de yolda güzel mola yerleri buldunuz mu tamamdır.
Sonbahar’a çok yüklenmedik mi?
Hüzünlü, depresif, yağmur, çamur, evden çıkmasan daha iyi…
Gezmek doğanızda varsa, sonbahar olsun kış olsun ne fark eder.
Çamurlu yollar varsa akıllı 4x4 diye bir şey var. Kar, buz varsa sizi her daim yolda tutan asistanlar var. İstediğinizde sizi doğanın içine taşıyacak otomobilinizle her mevsimin keyfini çıkarma lüksünüz var.
Artık sizin için inerken de çıkarken de yokuş diye bir şey yok. Daha önce çıkarsak dönemeyiz dediğiniz o dağa şimdi çıkın.
Hava kararmadan eve dönmek niye?
Bırakın zaman aksın, siz keyif aldıktan sonra saat geç olmuş ne fark eder. Güneşi batırın, gecenin sakinliğinde huzurlu bir yolculuk yapın. Yolunuzu aydınlatacak farlarınız olduktan sonra sizi hiçbir şey keyfinizden alıkoyamaz. Sürekli uzunlarınızla gidin, karşıdan bir araç geldiğinde o kendini otomatik olarak kıssın, üstüne bir de sürdüğünüz yola göre kendini ayarlasın…
Nerede öyle teknoloji derseniz, keşfedeceğiniz daha çok şey var deriz.
%30 daha aydınlık görüş sağlayan LED Farlar.
Ön Çarpışma İkazı.
Apple CarPlay Desteği.
Akıllı 4X4 Sistemleri
Ergonomik (AGR) Koltuklar