EZBER BOZAN BİR GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ: KOLOMBİYA

Dağların arasında dev gibi bir ovada kurulmuş olan bir şehir düşünün; üzerinde kocaman ve rengarenk papağanların uçtuğu... Medellin'e hoş geldiniz... Bu şehirde her an hareketle iç içesiniz. Kolombiya'nın genelinde olduğu gibi dans, müzik ve eğlence doruklarda yaşanıyor. Medellin'in çok güzel bir lakabı var, insanlar Medellin'e 'Sonsuz Bahar Şehri' diyor. Üstelik Medellin bir anlamda Kolombiya'nın İzmir'i. Çünkü Medellin'in kadınları güzellikleriyle ünlü. Şehrin kadınlarının ünü Kolombiya'da dilden dile dolaşıyor. Son derece yeşil bir yer olan Medellin'in kahvesi de doğal olarak muazzam bir lezzete sahip. Neticede burası Kolombiya. Bir zamanlar Pablo Escobar'ın burada yaşamış olması da şehrin ününe ün katıyor. Yakında Medellin'in sokaklarında çekilmiş bir filme şahit olabiliriz.