FEYYAZ YATIRIMI ROBOTA YAPTI PEKİ YA SİZ?

Kimisi Feyyaz gibi yatırımı robota yapar kimisi de teknoloji fonuna. Bu devirde sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de sayısız yatırım imkânı var. Akbank’ın yeni reklam filminde bu konu çok güzel bir dille ele alınıyor. Bir çocuğun dayısı rolünde izlediğimiz Feyyaz, yeğeninin geleceğine yatırım yapmak amacıyla ona robot alıyor. Feyyaz hediye aldığı robotla eve geliyor ve her şey orada başlıyor.

Ailenin diğer üyeleri tercihlerini Akbank Mobil’den yana kullanmış. Örneğin Feyyaz’ın halası sağlık fonlarına yatırım yapıyor. Bunu öğrenen Feyyaz soruyor: “Okan, böyle bir şey mümkün mü? Herkes mi Akbank Mobil’den yatırım yapıyor?” Bu noktada devreye giren Okan’ın sesi, Feyyaz’a gerekli cevabı veriyor.

Peki Akbank Mobil’in size sunduğu yatırım olanakları neler? İşte cevabı…

Tüm yatırımlarını kolayca yönet

Devir yatırım devri, Akbank Mobil ise doğru yatırımın en değerli aracılarından biri. Artık müşteriler Akbank Mobil’de tüm yatırım hizmetlerine tek bir menüden kolayca ulaşabiliyor. Ayrıcı portföyündeki ürünlerin hepsini bir arada görüntüleme imkânına sahip oluyor.