HEP DAHA İLERİYİ HEDEFLEYEN BİR ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde bulunan Arel Profesyonel (ArelPRO), Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM), Arel Teknoloji Transfer Ofisi (ArelTTO) aracılığıyla iş dünyası-üniversite iş birliğini her boyutuyla hayata geçiriyor. ArelPRO, akademisyenlerle sektör profesyonellerini bir araya getirerek hayata geçirdiği Markalı Dersler sayesinde öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi sağlanıyor. İş dünyasını kampüse taşıyan ArelPRO, aynı zamanda öğrencilerin şirketlerde gerçek iş dünyasını deneyimlemelerine de olanak sağlıyor. Şirketlerde farklı birimlerde düzenlenen atölye çalışmaları, şirket gezileri, sektör profesyonellerinin verdiği markalı dersler, yenilikçi eğitim anlayışının tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.

ArelKAM tarafından düzenlenen eğitime ve sosyal yaşama dönük atölye çalışmalarının, seminerlerinin yanı sıra Kariyer Günleri ile sektörün en iyilerini öğrencilerle buluşturuyor. Yeni oluşturulan ve mentorluk hizmetinin alınabileceği, etkinliklerin, eğitimlerin duyurulduğu, profesyonel ağların kurulduğu ArelNetwork ile hem öğrencilere hem mezunlara hitap ediyor.

Dünyada ve ülkemizdeki bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirmek, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bu bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve de girişimciliği desteklemek amacıyla kurulan ArelTTO, topluma, sanayiye ve üniversitelere karşılıklı fayda sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.