HEP DAHA İLERİYİ HEDEFLEYEN BİR ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ NASIL OLMALI?

Covid 19’un da etkisiyle öğrenciler her zamankinden daha zor bir eğitim öğretim yılını geride bıraktı. Bu yıl üniversiteye başlayacak öğrencilerin ise aklında çok net bir soru var: Nasıl bir üniversite? Bu soruya verilebilecek farklı cevaplar olsa da üniversite sonrası iyi bir başlangıç yapmak söz konusu olduğunda cevaplar daha da net oluyor. Şimdi okul sonrası iyi bir başlangıç için bir üniversitenin neler sahip olması gerektiğine bir bakalım.
Teknoloji 20. yüzyılın başında da çok büyük önem arz ediyordu ancak tarihin hiçbir döneminde bu kadar hızlı ve önemli olmamıştı. Artık neredeyse tüm meslekler teknolojik gelişmelerden payını alıyor. Zaten aksi de düşünülemiyor. Bu açıdan bakınca üniversitelerin teknolojik altyapısının iyi olması çok değerli. Tercih edilecek bölüm hangisi olursa olsun teknolojik altyapıya ayrıca bakmak gerekiyor. Teknolojiye ek olarak okuldaki bilimsel faaliyetler de büyük önem taşıyor. Öğrenciler bilim alanında teşvik ediliyor mu? Okul bünyesinde bunu sağlayacak bir altyapı var mı? Bunlar da sorulmalı.
Bugün 18 yaşındaki bir öğrenci yıllar önce üniversiteden mezun olmuş biriyle konuştuğunda şunu çok net bir şekilde görebilir: Eskiden üniversitede verilen eğitimin sektördeki gerçeklerden çok uzak olabileceğini. Bugün ise özellikle son on yılda üniversiteler bu anlamda çok ciddi adımlar attı. O yüzden şu sorular mutlaka sorulmalı: Tercih edilecek okuldaki bölümün kendi sektörüyle nasıl bir bağlantısı var. Üniversite okuldaki uygulamalarla iş dünyası ile kontak kurabiliyor mu? Bu soruların cevabı en az eğitimin kendisi kadar önemli olabiliyor.
Bir öğrenci sağladığı imkanlardan dolayı bir vakıf üniversitesini tercih ettiğinde önce o üniversitenin sağladığı burs olanaklarına bakar. Hem aileye yük olmamak hem de daha rahat bir şekilde eğitim hayatına devam etmek için yararlanacak burs imkânı önemlidir. Bu noktada hep daha ileriyi hedeflemek için kazanılan burs imkânı da çok önemli. Bunu da yakaladıktan sonra hep daha ileriye gitmek için sadece çaba göstermek gerekiyor.
İstanbul Arel Üniversitesi, “senin için daha ileriye” mottosuyla 30 yılı aşkın geçmişini, yenilikçi yaklaşımla buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde başarılı ve teknolojik altyapısı sayesinde, uzaktan eğitim sistemi ile teğitimine hız kesmeden devam eden İstanbul Arel Üniversitesi, eğitime yatırım yapan, bilgiyi üreten, özgüven sahibi ve sosyal girişimcilik bilinci yüksek mezunlar yetiştiren bir üniversite olma özelliği taşıyor.
İstanbul Arel Üniversitesi nitelikli eğitim kadrosu ile araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu hedefi paylaşan tüm üniversite adayı gençleri, geleceğe güvenle hazırlamak üzere geniş burs ve indirim olanakları sunuyor. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme aşamasında öğrencilerine yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranlarında burs veren İstanbul Arel Üniversitesi'nin sağladığı imkânlar ÖSYM giriş burslarıyla sınırlı kalmıyor. Tercih indirimi, yöre indirimi gibi indirimlerin yanı sıra öğrencilerine çalışma imkanları da sunan Arel Üniversitesi’nde, öğrencilerin yaklaşık %95’i ilave indirim veya destek alarak eğitimine devam ediyor.
İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara ve Sefaköy Yerleşkelerinden sonra Cevizlibağ’da açtığı yeni yerleşke ile eğitime yatırımını sürdürüyor. Şehrin merkezinde bulunan ve son teknolojiye sahip laboratuvarları barındıran yerleşkede, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun yanı sıra bu sene ilk defa öğrenci alacak olan Tıp Fakültesi de yer alıyor. Hepsi tam burslu 40 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacak olan Tıp Fakültesi’nin yanı sıra sağlık alanında, Diş Protez Teknolojileri ve Ağız Diş Sağlığı ön lisans bölümleri de bu sene ilk öğrencilerini alacak bölümler arasında yer alıyor. Bunlarla birlikte Gastronomi, Havacılık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Çizgi Film ve Animasyon lisans bölümleri ile Mekatronik, Bilgisayar Destekli Tasarım ön lisans bölümlerine de bu akademik yılda öğrenci alınacak.
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin sınıf ortamında öğrendiklerini uygulayarak pekiştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Arel Medya Grup, içerisinde dijital yayıncılık, gazete, televizyon ve radyoyu barındırıyor. Arel Medya Grup, yazılı basın, görsel, işitsel, dijital medya, halkla ilişkiler ve tasarım birimleriyle, öğrenciye bu süreçte iş deneyimi yaşatmayı ve bilgiyi ürüne dönüştüren yapısıyla, öğrenciyi profesyonel yaşama hazırlamayı amaçlıyor.
İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde bulunan Arel Profesyonel (ArelPRO), Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM), Arel Teknoloji Transfer Ofisi (ArelTTO) aracılığıyla iş dünyası-üniversite iş birliğini her boyutuyla hayata geçiriyor. ArelPRO, akademisyenlerle sektör profesyonellerini bir araya getirerek hayata geçirdiği Markalı Dersler sayesinde öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi sağlanıyor. İş dünyasını kampüse taşıyan ArelPRO, aynı zamanda öğrencilerin şirketlerde gerçek iş dünyasını deneyimlemelerine de olanak sağlıyor. Şirketlerde farklı birimlerde düzenlenen atölye çalışmaları, şirket gezileri, sektör profesyonellerinin verdiği markalı dersler, yenilikçi eğitim anlayışının tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.
ArelKAM tarafından düzenlenen eğitime ve sosyal yaşama dönük atölye çalışmalarının, seminerlerinin yanı sıra Kariyer Günleri ile sektörün en iyilerini öğrencilerle buluşturuyor. Yeni oluşturulan ve mentorluk hizmetinin alınabileceği, etkinliklerin, eğitimlerin duyurulduğu, profesyonel ağların kurulduğu ArelNetwork ile hem öğrencilere hem mezunlara hitap ediyor.
Dünyada ve ülkemizdeki bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirmek, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bu bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve de girişimciliği desteklemek amacıyla kurulan ArelTTO, topluma, sanayiye ve üniversitelere karşılıklı fayda sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.