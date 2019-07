CRUISE TATİLİ İLE KEYİFLİ BİR HAFTA GEÇİRMENİN 5N 1K'SI

Celestyal Cruises olarak cruise tatilini her şey dahil sistemiyle hizmet veren büyük otellere göre çok daha ekonomik ve avantajlı hale getiriyoruz. Her şey dahil fiyatlara sınırsız içecek paketi, gemideki tüm yemekler, kara turları, liman vergileri ve bahşişler, seyahat, sağlık ve tur iptali sigortası dahil. Gemide casino, SPA ve freeshop dışında hiçbir şeye ekstra ücret ödemiyorsunuz. İki restoranında açık büfe ve alacarte yemekler, üç farklı barında her saat her türlü yiyecek içecek bu fiyatlara dahil. Gemide hayat; havuz, fitness, dans dersleri, animasyonlar, casino, turnuvalar ve gece şovlarıyla geçiyor.

Tüm Yemekler



Sınırsız İçecek Paketi



Liman Vergisi



Tüm Bahşişler



Kara Turları

3 gecede Santorini ve Atina Turu

4 gecede Girit ve Rodos Turu

7 gecede Santorini, Girit ve Atina Turu



Mikonos’ta Shuttle Otobüs Transferleri



Seyahat Sağlık ve Tur İptal Sigortası

Nasıl bir deneyim sunuyor?

Celestyal Cruises gemileri ve rotalarında bir tatilden beklediğiniz her şeyin karşılığı var. Doğa, tarih, kültür, deniz, kum, güneş, gastronomi, eğlence, animasyon, gece hayatı. Hangisine ne kadar zaman ayırmak istediğiniz sizin elinizde...

Gemide yabancılık çeker miyim?

Celestyal Cruises 140 ülkeden misafir ağırlayan uluslararası bir kruvaziyer şirketi. Yüzde 32’si Amerikan, yüzda 10’u Latin Amerikalı ve geri kalanı Avrupalı, diğer milletler ve Türkler’den oluşmaktadır. Her yıl on binlerce Türk misafirin ağırlandığı gemilerde uluslararası ve Türk personel bulunuyor. Kozmopolit bir ortamda özel hizmet alır, yabancılık çekmezsiniz..

Neden gemi ile Yunan Adaları?

Bu kadar kıymetli ve kısıtlı bir zamanda bu kadar Yunan Adasını başka bir yolla gezmeniz mümkün değil. Bu içerikteki bir tatili bu bütçelerde yapabilmeniz de imkansız. Üstelik Yunan Adaları’na sadece gemi ile vizesiz gidebilirsiniz.