CRUISE TATİLİ İLE KEYİFLİ BİR HAFTA GEÇİRMENİN 5N 1K'SI

Yılda en az bir hafta tatil yapıyoruz, bu bir haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsunuz: Dinlenmek, huzura ermek, eğlenmek, yeni lezzetler tatmak, yeni yerler keşfetmek, denize girmek ve güneşlenmek gibi. “Hem hesaplı olsun, hem konforlu olsun, hem de sorunsuz, mutlu bir tatil olsun,” dediğimiz o anda sorulacak bir soru var: Peki ama nasıl?

Diyelim ki Antalya’da, Bodrum’da belki de Çeşme’de bir otel tatili seçeceksiniz; bunların kaçını gerçekleştirebilirsiniz? Veyahut İtalya’da, Fransa’da bir yurt dışı tatili?

Hem konforlu olsun, hem de en hesaplısı olsun isteriz. Peki ama bu alternatifler ne kadar uygun? Nasıl karar vereceğiz? Şimdi bütün bildiklerinizi unutun, hayatınızda bir değişiklik yapın! İşte size 7 gece boyunca yaşayacağınız en güzel tatil planlaması…