CRUISE TATİLİ İLE KEYİFLİ BİR HAFTA GEÇİRMENİN 5N 1K'SI

Yılda en az bir hafta tatil yapıyoruz, bu bir haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorsunuz: Dinlenmek, huzura ermek, eğlenmek, yeni lezzetler tatmak, yeni yerler keşfetmek, denize girmek ve güneşlenmek gibi. “Hem hesaplı olsun, hem konforlu olsun, hem de sorunsuz, mutlu bir tatil olsun,” dediğimiz o anda sorulacak bir soru var: Peki ama nasıl?
Diyelim ki Antalya’da, Bodrum’da belki de Çeşme’de bir otel tatili seçeceksiniz; bunların kaçını gerçekleştirebilirsiniz? Veyahut İtalya’da, Fransa’da bir yurt dışı tatili?
Hem konforlu olsun, hem de en hesaplısı olsun isteriz. Peki ama bu alternatifler ne kadar uygun? Nasıl karar vereceğiz? Şimdi bütün bildiklerinizi unutun, hayatınızda bir değişiklik yapın! İşte size 7 gece boyunca yaşayacağınız en güzel tatil planlaması…
Biz size belki de daha önce hiç denemediğiniz bir tatil önerisi sunacağız… Beklentilerinizin çoğuna karşılık verecek; sizi hem bütçede, hem de konforda mutlu edecek bir tatil mümkün. Son yıllarda ülkemizde de tercih edilmeye başlayan bir seyahat tipinden, cruise tatilinden söz ediyoruz. Cruise rotalarında en çok ilgi gören destinasyonların başında ise kuşkusuz Ege sularının ve ortak kültürümüzün bir aynası olan Yunan Adaları geliyor. Yunan Adaları cruise turlarının en önemli avantajları, vizesiz ve her şey dahil olması…
Peki neden cruise tatili? Bu cruise turları nasıl yapılıyor?
Cruise tatili en güzel denizlere gidebilmek, denizin derin mavisinde huzura ermektir. Denizin ortasında yüzen bir otel düşünün; bavulunuzu sadece bir kez açarak her sabah yeni bir limanda gözünüzü açmaktır. Tur boyunca yepyeni yerleri, bilmediğiniz kıyıları, farklı şehirleri keşfetemenize fırsat sunar. Bir cruise tatili içine koskoca bir dünya sığdırabilirsiniz.
Her şey dahil cruise paketleri ekonomik avantajlar sunar. Uluslararası standartta dizayn edilmiş güvenli ve konforlu kabinler, gemide sunulan sınırsız hizmet ve 24 saat servis veren mürettebatıyla tatiliniz büyülü bir şova dönüşür. Dünya mutfaklarından sunulan zengin büfeleri, SPA’sı, casino’su ve eğlence aktiviteleriyle gemide; kaliteli rehberlik programlarıyla karada dolu dolu bir tatil turunu tecrübe etmeniz mümkün. Son yıllarda yakın rotalara yapılan vizesiz cruise turlarıyla cruise cazibesinin ülkemizde de arttığını söyleyebiliriz.
Celestyal Cruises ile Yunan Adaları turlarında en çok gerçek cruise deneyimi sunan 7 gecelik turlar ilgi çekiyor. Ancak bütçesi ve zamanı kısıtlı olanlar için 3 ve 4 gecelik alternatif turlar da var.
Celestyal Cruises ile Yunan Adaları turları kapsamında şu yerleri gezip görmek mümkün:
Vizesiz Yunan Adaları turları için Celestyal Cruises gemileri yolcularını Kuşadası limanından alıyor. Sezonun ileriki döneminde İstanbul ve Çanakkale limanları da eklenecek.
Celestyal Cruises ile vizesiz ve her şey dahil Yunan Adaları turlarında fiyatlar kabin ve gün seçeneklerine göre 359 Euro’dan başlıyor.
Celestyal Cruises olarak cruise tatilini her şey dahil sistemiyle hizmet veren büyük otellere göre çok daha ekonomik ve avantajlı hale getiriyoruz. Her şey dahil fiyatlara sınırsız içecek paketi, gemideki tüm yemekler, kara turları, liman vergileri ve bahşişler, seyahat, sağlık ve tur iptali sigortası dahil. Gemide casino, SPA ve freeshop dışında hiçbir şeye ekstra ücret ödemiyorsunuz. İki restoranında açık büfe ve alacarte yemekler, üç farklı barında her saat her türlü yiyecek içecek bu fiyatlara dahil. Gemide hayat; havuz, fitness, dans dersleri, animasyonlar, casino, turnuvalar ve gece şovlarıyla geçiyor.
3 gecede Santorini ve Atina Turu
4 gecede Girit ve Rodos Turu
7 gecede Santorini, Girit ve Atina Turu
Celestyal Cruises gemileri ve rotalarında bir tatilden beklediğiniz her şeyin karşılığı var. Doğa, tarih, kültür, deniz, kum, güneş, gastronomi, eğlence, animasyon, gece hayatı. Hangisine ne kadar zaman ayırmak istediğiniz sizin elinizde...
Celestyal Cruises 140 ülkeden misafir ağırlayan uluslararası bir kruvaziyer şirketi. Yüzde 32’si Amerikan, yüzda 10’u Latin Amerikalı ve geri kalanı Avrupalı, diğer milletler ve Türkler’den oluşmaktadır. Her yıl on binlerce Türk misafirin ağırlandığı gemilerde uluslararası ve Türk personel bulunuyor. Kozmopolit bir ortamda özel hizmet alır, yabancılık çekmezsiniz..
Bu kadar kıymetli ve kısıtlı bir zamanda bu kadar Yunan Adasını başka bir yolla gezmeniz mümkün değil. Bu içerikteki bir tatili bu bütçelerde yapabilmeniz de imkansız. Üstelik Yunan Adaları’na sadece gemi ile vizesiz gidebilirsiniz.
5N 1K - Celestyal Cruises
Nereden: Türkiye çıkışlı limanlardan (Kuşadası ve İstanbul)
Nereye: Yunan Adaları
Ne zaman: 3, 4 veya 7 gecelik alternatifler
Nasıl: Vizesiz, her şey dahil
Neden: En popüler destinasyon; deniz, kum, güneş
kültür, doğa, hepsini barındırıyor; hangisine
ne kadar zaman ayırmak istediğiniz sizin elinizde.
Kim: Celestyal Cruises
Web sitesi: celetsyalcruises.com.tr
Rezervasyon: 0850 707 0 550