Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, gece yatak ıslatmanın bir sağlık sorunu olduğu ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak, çocuklar ve ailelerinin tedaviye başvurmalarını sağlamak, ve bu sebeple çocuklara uygulanan şiddeti durdurmak amacıyla 'Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi' sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Ferring Türkiye'nin koşulsuz destekleriyle gerçekleştirilen projenin detayları, düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıda Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Aygün ve tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Aygün, çocukluk çağının en sık karşılaşılan ve tedavisi mümkün olan üriner sistem problemlerinden Enürezis Noktürna’nın, 5 yaşındaki her 100 çocuktan 15’ini etkilediğini söyledi. İstemsiz ve farkında olmadan uykuda yatağını ıslatma anlamına gelen bu durumun, 5 yaş ve üzeri çocuklarda bir sağlık sorunu olduğunu ve 5 yaşından itibaren tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Aygün ayrıca şu bilgileri paylaştı:
"Bazı aileler gece yatak ıslatmayı çocuğun tembelliği ve umursamazlığı olarak görebiliyor veya psikolojik bir sorun olarak değerlendirebiliyor. Ancak gece yatak ıslatma tıbbi bir durumdur. Altını ıslatma sorunu çocuğun büyümesi sırasında idrar kontrolü ile ilgili bazı işlevlerinin olgunlaşmasının gecikmesi ile ilişkilidir. Bazı altını ıslatan çocuklarda gece üretilen idrarın normalden fazla olduğu, bazılarında idrar kesesinin çalışmasıyla ilgili bozukluk bulunduğu saptanmıştır. Bu çocukların bir kısmının enürezis problemlerinin altında uyanma bozukluğu yatmaktadır. Gece yatak ıslatma sorununda genetik faktörler de rol oynamaktadır. Sebebi ne olursa olsun gece yatak ıslatmanın tedavisi mümkündür ve başarı oranı yüksektir."
"Türk Çocuk Ürolojisi Derneği olarak gece yatak ıslatma ile ilgili toplumdaki farkındalığı artırmak, ailelerin ceza değil tedaviye başvurmalarını sağlamak için, 'Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar Drama Atölyesi' sosyal sorumluluk projesini düzenledik."
Projeye destek veren tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay, bu proje sayesinde gece yatak ıslatma ile ilgili kendisinin de farkındalığının arttığını, böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi ve ailelere şu mesajları verdi: "Çocuklarda gece yatak ıslatma; sanki çok basitmiş gibi görünüyor ancak bu projeyle öğrendik ki aslında bir hastalık. Anne ve babalar duyarlı olsunlar. Lütfen çocuğunuzu suçlamayın ve asla cezalandırmayın. Bu tip davranışların çocuklarınızın durumunu daha da kötüleştirebileceğini unutmayın, mutlaka bu konuda uzman bir hekime başvurun."
Proje kapsamında, enürezis noktürna sorunu yaşamayan ancak enüretik çocuklara destek olmak amacıyla drama eğitimine katılan 5-15 yaşlarındaki çocuklar, İstanbul Drama Sanat Akademisi tarafından gerçekleştirilen iki saatlik atölye çalışmasında mutlu bir sabaha uyandıkları bir günü dramatize ettiler.
Mini Yıldızlar Mutlu Sabahlar drama atölyesi yaş gruplarına göre ayrılan çocuklarla iki salonda gerçekleşti. Doğa Rutkay da atölye çalışmasının bir bölümüne katılarak çocuklar ile vakit geçirdi. Atölye bitiminde, çocuklara Prof Dr Aygün tarafından sertifikaları takdim edildi.
Gece yatak ıslatma ile ilgili daha detaylı bilgi için geceyatakislatma.com internet sitesini ziyaret edebilir; ayrıca Facebook, Twitter ve Youtube'ta 'Mutlu Sabahlar', Instagram'da ise '@mutlusabahlartr' hesaplarını takip edebilirsiniz.