‘YAZICI MÜREKKEBİ’ DEYİP GEÇMEYİN! İŞTE NEDENİ

Bir zamanlar dolma kalemler yaygın olarak kullanılırdı. O günlerde satın alınacak mürekkebin kalitesine özellikle dikkat edilirdi. Devir değişti, artık söz konusu kalemler olduğunda mürekkepler tek başına bir anlam taşımıyor. Zaten kalemle yazmaya devam eden insanların sayısı da epey azalmış durumda. Ancak mürekkebin hâlâ çok önemli olduğu bir nokta var: Tabii ki yazıcılar…
Baskı teknolojilerin gelişmesi ve yazıcıların yaygınlaşması kullanıcılara daha ucuz ürün satmak için pazara giren mürekkep ve kartuş üreticilerinin artmasına neden oldu. Bu durum orijinal olmayan ürünlerin piyasada yaygınlaşmasına sebep olurken kalitesizliği de beraberinde getirdi. Peki neden orijinal kartuş ve mürekkep kullanmalıyız? Önce sahtesinin neler yaptığını ve nelere sebep olduğunu kısaca anlatalım…
Sahte mürekkepleri orijinal mürekkeplerin neredeyse yarı fiyatına satın alabilirsiniz. Ancak orijinal olmayan mürekkepler, yazıcıların kısa zamanda arızalanmasına yol açabiliyor. Üstelik böyle bir durumda ürününüzün garanti kapsamından çıkma ihtimali oldukça yüksek.
Mürekkepten tasarruf etmek için orijinal olmayan ürünlere yönelmek kısa vadede size kazanç olarak geri dönebilir ama uzun vadede işin rengi değişiyor. Yazıcınız çok daha hızlı bir şekilde yıpranıyor ve arıza yapma ihtimali artıyor. Bu da uzun vadede kalitesiz bir ürün kullanıp zararlı çıkmak anlamına geliyor.
Orijinal mürekkep ise hem yazıcınızın ömrünü uzatıyor hem de cihazınızın garanti kapsamında kalmasına sebep oluyor. Bu nedenle alacağınız mürekkebin orijinal olduğundan emin olmak ve satın alınacak kaynağı iyi tanımak önem kazanıyor.
Japonya merkezli bir şirket olan Epson, kullanıcılarına dünya standartlarında bir hizmet sunuyor. Yazıcı, tarayıcı, pos makinaları ve projeksiyon makinaları üretmek amacıyla kurulmuş olan Epson’un hem kendi yazıcıları hem de diğer yazıcı markaları için ürettiği mürekkepler dikkat çekiyor. Çokuluslu bu firma, ilk yazıcıyı Seiko adı altında olimpiyatlar için üretmiş ve çok tutmuştu. Daha sonra Seiko, Epson adında bir firma kurdu; yazıcılar ve mürekkepler bu firma çatısı altında üretilmeye başlandı.
Epson’un tanklı yazıcıları ücretsiz üç yıllık garanti promosyonuyla geliyor. Ar-Ge’ye günlük 1.3 milyon dolar yatırım yapan Epson, teknolojisine güveniyor ve ürünlerine üç yıl garanti veriyor. Ancak orijinal olmayan mürekkep kullanıldığında cihazlar garanti kapsamı dışında kalabiliyor ve kullanıcıya ciddi maliyet çıkabiliyor. Bu yüzden orijinal mürekkepten şaşmamak gerekiyor.