‘YAZICI MÜREKKEBİ’ DEYİP GEÇMEYİN! İŞTE NEDENİ

Bir zamanlar dolma kalemler yaygın olarak kullanılırdı. O günlerde satın alınacak mürekkebin kalitesine özellikle dikkat edilirdi. Devir değişti, artık söz konusu kalemler olduğunda mürekkepler tek başına bir anlam taşımıyor. Zaten kalemle yazmaya devam eden insanların sayısı da epey azalmış durumda. Ancak mürekkebin hâlâ çok önemli olduğu bir nokta var: Tabii ki yazıcılar…

Baskı teknolojilerin gelişmesi ve yazıcıların yaygınlaşması kullanıcılara daha ucuz ürün satmak için pazara giren mürekkep ve kartuş üreticilerinin artmasına neden oldu. Bu durum orijinal olmayan ürünlerin piyasada yaygınlaşmasına sebep olurken kalitesizliği de beraberinde getirdi. Peki neden orijinal kartuş ve mürekkep kullanmalıyız? Önce sahtesinin neler yaptığını ve nelere sebep olduğunu kısaca anlatalım…