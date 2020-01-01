OTOPARKLARDA ‘TEK TIKLA’ ÖDEME DÖNEMİ

İlk olarak İSPARK AŞ. Genel Müdürü Murat Çakır, İSPARK otoparkları ve yeni projeye dair bilgiler verdi. İstanbul’daki kapsama alanı nasıl? Nerelerde yer alır? Gelecekte İstanbulluyu neler bekliyor?

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otopark hizmetini yapan iştiraki olarak yaklaşık 820 noktada 110 bin araç kapasitesine sahibiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımları arasında, modern tasarımı ve üzerindeki yeşil alanlardan oluşan çevre dokusuyla uyumlu otopark projelerimizin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı tamamlanan zemin altı katlı otoparklarla birlikte, açık ve yol üstü otoparkları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

- 2021 yılında kapasite artışı ve dijital dönüşüme odaklandık. Yeni yılının ilk üç ayında kentin farklı yerlerinde toplamda 6386 araçlık kapasite artışı yaptık. Sahada 2 bine yakın personelimiz çalışıyor, toplam personel sayımız ise 2 bin 500. Ekibimiz, yılın 365 günü yağmur, soğuk, sıcak demeden görevlerinin başında. Her gün yaklaşık 150 bin kişiye hizmet sunuyoruz.

- Her ne kadar sadece otopark hizmeti veren bir şirket gibi görünsek de İSBİKE markası adı altında şu anda üç bin bisikletimiz, 300’e yakın istasyonda hizmet veriyor. 2020 yılında, pandemi döneminde 600 bin kişi akıllı bisikletleri, hem ulaşım hem de spor yapmak amacıyla kullandı. İSBİKE, kullanıcı verilerine baktığımızda 600 bin kişinin yaklaşık 3 milyon 500 bin kilometre yol kat ettiğini gördük. Ayrıca Alibeyköy’deki cep otogarını işletiyoruz. İSTMARİN ismiyle, İstinye ve Tarabya’da tekne park ve i-taksi ismiyle taksi yönetim merkezi işletmeciliği yapıyoruz.

- Bir yandan yeni otopark alanlarını bünyemize dahil etmek üzerine araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kullandığımız ve kullanmadığımız mevcut alanların envanterini çıkardıktan sonra, en etkin değerlendirme için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Boş ve dolu yerler mobil uygulamadan görülecek

Mastercard ile iş birliğine gitmenin İSPARK AŞ.’ye ne gibi avantajlar sağladığına da değinen Murat Çakır, İstanbulluların yakında boş ve dolu yerleri mobil uygulamadan görebileceğini belirtiyor.

- Hem ödeme sistemleri hem de iç ölçümlemelerimiz, maliyet kontrollerimiz ve denetim mekanizmalarımız gibi alanlarda teknolojik altyapımızı iyileştirmeyi çok önemsiyoruz.

- Öncelikle dijital dönüşümü sağlayarak daha kolay, güvenli ve pratik hizmet sunmak istiyoruz. İSPARK Mobil uygulamamızı yenileyerek uygulamanın bir ödeme aracı olarak da kullanılabilmesini istedik. Bu alanda öncü bir teknoloji şirketi olan Mastercard ile çalışmak bize büyük avantaj sağladı. Mobil uygulamamızın sağladığı temassız ödeme özelliğiyle İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İstanbullular çok yakında otoparklarımızdaki boş-dolu yerleri mobil uygulamamızdan görüntüleyebilecek. Böylece nereye park edebileceklerini rahatlıkla öngörebilecekler.