7 GÜNDE DAHA CANLI VE AYDINLIK BİR CİLDE SAHİP OLUN

Piyasada sayısız cilt bakım ürünü bulunuyor. Her biri oldukça iddialı ama bazı ürünler var ki yenilikçi ve fark yaratan özellikleri var. Yedi günde daha canlı ve aydınlık bir cilde sahip olmak için çıkacağınız yolculukta öncelikle yüz mezoterapisinden bahsedeceğiz. Çünkü yüzünüze canlılık ve aydınlık kazandırma yolunda öncelikle bu uygulamanın ne olduğunu bilmemizde fayda var.
Mezoterapi; lokal olarak uygulanan, ağrı veya hastalıkları kontrol altına almayı hedefleyen ve mikro enjeksiyonlar yoluyla uygulanan tıbbi bir yöntem. Yüz mezoterapisi (mezolifting) cilde canlılık ve parlak veren bir işlem olarak biliniyor. Peki bu yöntem cildinize ne yapıyor? Cildinize sürdüğünüz kozmetik kremler cilt bariyerini geçemediğin cildin alt tabakalarına etki edemiyor. Yüz Mezoterapisi işte bu noktada devreye giriyor. Yapılan işlem sayesinde elastin ve kolajen sentezi aktive oluyor ve böylece cildiniz sıkılaşıyor. Günün sonunda daha canlı ve aydınlık bir cilde sahip oluyorsunuz.
Yüz mezoterapi tekniğinden ilham alınarak geliştirilen yeni Mésolift serisi içeriğindeki %15 oranındaki saf C vitamini ile ciltteki yorgunluk belirtilerini azaltarak cildinizin daha canlı ve enerjik bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.
Anında etki gösteren aktif dokusu ile daha ışıltılı, dolgun ve canlı bir cilde sahip olarak yenilenmiş bir cilt görünümüne kavuşmak çok kolay!
Mésolift C15 serum içeriğindeki %15 saf C vitamini, amino asitler, eser elementler ve hyaluronik asit ile hızlı etkinlik gösterir ve ilk kullanımdan itibaren cilde güç verir. İlk kullanımdan itibaren daha canlı, aydınlık ve enerji dolu bir cilde kavuşmanıza destek olur.
Lierac yorgunluk ve cansız cilt görünümü karşıtı bakım serisinin bir diğer ürünü olan Mésolift krem, içerisindeki Aha kompleksi, magnezyum, B & E & Pro-vitamin A ve Hyaluronik asit ile cildi anında rahatlatır ve pürüzsüz bir görünüm sağlayarak serumun etkinliğini artırır.