7 GÜNDE DAHA CANLI VE AYDINLIK BİR CİLDE SAHİP OLUN

Piyasada sayısız cilt bakım ürünü bulunuyor. Her biri oldukça iddialı ama bazı ürünler var ki yenilikçi ve fark yaratan özellikleri var. Yedi günde daha canlı ve aydınlık bir cilde sahip olmak için çıkacağınız yolculukta öncelikle yüz mezoterapisinden bahsedeceğiz. Çünkü yüzünüze canlılık ve aydınlık kazandırma yolunda öncelikle bu uygulamanın ne olduğunu bilmemizde fayda var.

Yüz Mezoterapisi Nedir?

Mezoterapi; lokal olarak uygulanan, ağrı veya hastalıkları kontrol altına almayı hedefleyen ve mikro enjeksiyonlar yoluyla uygulanan tıbbi bir yöntem. Yüz mezoterapisi (mezolifting) cilde canlılık ve parlak veren bir işlem olarak biliniyor. Peki bu yöntem cildinize ne yapıyor? Cildinize sürdüğünüz kozmetik kremler cilt bariyerini geçemediğin cildin alt tabakalarına etki edemiyor. Yüz Mezoterapisi işte bu noktada devreye giriyor. Yapılan işlem sayesinde elastin ve kolajen sentezi aktive oluyor ve böylece cildiniz sıkılaşıyor. Günün sonunda daha canlı ve aydınlık bir cilde sahip oluyorsunuz.