İSTANBULLULARIN İZMİR'İ TERCİH ETMESİNDEKİ EN ÖNEMLİ 5 NEDEN

Son birkaç yılda yapılan göç araştırmaları İzmir’e dair net bir sonuç ortaya koyuyor: İstanbul’dan göç etmeyi düşünen insanların ilk önceliği İzmir. Yılda ortalama 15-20 bin kişinin İstanbul’dan İzmir’e göçmesi, bunun en büyük kanıtı. İstanbul’u terk etme sebeplerini hepiniz tahmin edersiniz. Kaotik kent düzeni, yeşil ve açık alanların azalması, aşırı kalabalık, ulaşım sorunlarının sosyal etkileşimi yavaşlatması ve hayat pahalılığı... İlk sebepler bunlar olsa da, gitmeye karar veren bir insan için liste uzayıp gidiyor. Peki insanlar neden İzmir’i tercih ediyor?
Bu içerikte “Neden İzmir?” sorusunun cevaplarına dikkat çekeceğiz...
İstanbul’u bırakıp İzmir’i tercih etmek söz konusu olduğunda bir şehrin yanı sıra Ege’ye dair bir sürü değeri de tercih etmiş olursunuz. Ege, sükut demektir. Bu yüzden stresli şehir hayatından sıkılan insanların rotasını Ege’ye çevirmesi çok normal. İzmir de dahil olmak üzere Ege şehirleri, sürdürülebilir yaşam kültürünü benimsemek açısından da size kolaylık sağlar. Tatil bölgelerine yakın olması ve saymakla bitmeyecek bir sürü ayrıcalık. İzmir’i İzmir yapan Ege kültürünün şehre kattığı değerlerdir.
İzmir sokaklarının deniz koktuğunu herkes bilir. İstanbul ise boğazı ve denizi ile dünyaca ünlü eşsiz bir şehir olsa da şehrin sürekli ters-yüz olması yüzünden daha kötü bir hâle bürünüyor. İzmir; yeşilsiz yapamayan İstanbulluların da ilk tercihi olarak dikkat çekiyor. Ege Denizi ve temiz havası, İstanbul’dan göçenler için “Neden İzmir?” sorusuna verilecek ilk cevaplardan biri oluyor.
İstanbul’daki en önemli sorunlardan biri ulaşım. Bu sorunun temelinde tabii ki kalabalık var. Rotasını İzmir’e çevirenlerin önemli sebeplerinden biri de ulaşım artısı. İzmir’de ulaşım İstanbul’a nazaran daha rahat ve kolay. Ayrıca tren ve metro olanaklarıyla şehir merkezinden çevre bölgelere ulaşım daha da hızlandı. Yapımı devam eden ve sona yaklaşılan İstanbul-İzmir otoyolu ise şehirde ulaşıma yeni bir soluk getirecek.
Aslen İzmirli olmasanız bile, öğrencilik veya iş hayatınızın bir döneminde yolunuz İzmir’den geçmişse, bu şehri kolay kolay unutamazsınız. Böyle olup da yeniden İzmir’e dönme isteğini içinde taşıyan birçok insan var. Onlar için geri dönüş hep akıllarının bir köşesinde duruyor. Kimi şartların olgunlaşmasını bekliyor, kimisi de ha gitti ha gidecek.
Günümüzde bazı global şirketler, maliyetleri düşürmek ve nitelikli işgücünden faydalanmak için operasyonlarını İzmir’e taşıyor veya taşımaya hazırlanıyor. Bu durum çevre illerde yaşayan beyaz yakalıların İzmir’e yerleşmesine sebep oluyor. İstanbul’dan gidenlerin arasında da bu anlamda ciddi bir kitle var. Yani İstanbul’dan İzmir’e sadece göç değil, aynı zamanda beyin göçü yaşanıyor. Tabii İstanbul’dan İzmir’e göç edenler, İstanbul’da alıştıkları yaşam düzeyini, prestijli markaları, hizmet kalitesini İzmir’de de arıyor.
Eski Bomonti fabrikası binalarının restore edilmesiyle hayata geçen Bomontiada, İstanbul'dan sonra şimdi Mahall Bomonti İzmir'de faaliyete geçiyor. 1912 yılında İzmir’e de bir fabrika kuran Bomonti Ailesi’nin endüstriyel mirasını, Mahall Bomonti İzmir eski güzel günlerine döndürüyor. Teknolojik ofisler ve konforlu konutlardan oluşan bu gayrimenkul projesi, tarihle iç içe ayrıcalıklarla dolu bir yaşamın yanı sıra, şehrin nabzını tutacak eğlence ve sosyal mekân olanakları da sunuyor.
İzmirlilerin keyifli vakit geçireceği Babylon, Monochrome, Günaydın ve the Populist gibi markalara ev sahipliği yapan Mahall Bomonti İzmir, özellikle İstanbul’dan İzmir’e yerleşenler için İzmir’in en gözde yeri olacak.
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