İSTANBULLULARIN İZMİR'İ TERCİH ETMESİNDEKİ EN ÖNEMLİ 5 NEDEN

Ulaşım en büyük avantaj

İstanbul’daki en önemli sorunlardan biri ulaşım. Bu sorunun temelinde tabii ki kalabalık var. Rotasını İzmir’e çevirenlerin önemli sebeplerinden biri de ulaşım artısı. İzmir’de ulaşım İstanbul’a nazaran daha rahat ve kolay. Ayrıca tren ve metro olanaklarıyla şehir merkezinden çevre bölgelere ulaşım daha da hızlandı. Yapımı devam eden ve sona yaklaşılan İstanbul-İzmir otoyolu ise şehirde ulaşıma yeni bir soluk getirecek.