EGE'NİN MERKEZİ İZMİR'DE YAŞAMAK İÇİN 5 NEDEN

Akdeniz kültürünün rafine hali

Her şeyden önce Ege faktörünü ilk sıraya koymak lâzım. Sıcak insanları, zeytinyağıyla lezzetlenen yemekleri, mavinin her tonundaki denizi, içinizi ısıtacak güneşi ve antik değerleriyle Ege; dışarıdan görünenin aksine sadece bir tatil merkezi değil, insanlık tarihinin en değerli toprakları. İşte o kültürün ve toprakların başkenti sayılabilecek şehir ise tabii ki İzmir. Bu şehirde yaşamak her şeyden önce şahane bir kültürü yaşamak demek.