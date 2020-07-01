Dijital Köprü ile e-Dönüşüm

Türkiye’de 1 Temmuz 2020 itibariyla zorunlu e-Fatura mükellefiyetinde ciro sınırı 5 milyon liraya, e-İrsaliye’de de 25 milyon liraya çekiliyor. QNB Finansbank 1 Temmuz’da başlayacak yeni dönemde de Dijital Köprü Projesi ile işletmelere e-dönüşüm hizmetlerini 2022 yılına kadar ücretsiz sunmaya devam edecek.

QNB Finansbank’ın 2019 Eylül ayında e-Dönüşüm kapsamında başlattığı; şirketlere 2022’ye kadar ücretsiz e-Dönüşüm’e giriş ve uygulama hizmeti verilen Dijital Köprü Projesi’ne şimdiye kadar 35 binden fazla işletme başvurdu. QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2020 itibariyla e-Fatura mükellefiyetinde ciro kriterinin 5 milyon liraya inmesi, e-İrsaliye’nin 25 milyon liranın üzerinde cirosu olan tüm firmalar için zorunlu hâle gelecek olması gibi düzenlemeler ile e-Dönüşüm mükellefi firma sayısının iki katına çıkmasını beklediklerini söyledi. Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, şu an e-Fatura mükellefi şirket sayısı 200 binlerde. 1 Temmuz’dan sonra bu sayının 400 binleri bulacağı öngörülüyor.