ERKEK KISIRLIĞINDA MUCİZE TEDAVİ: ROSI

'Hiç şans yok' devri bitiyor!

Prof. Dr. Yücel Karaman, bu tedavi teknolojisi ile olgun sperm hücresi olmasa dahi yuvarlak öncül hücre bulunabilmesi durumunda, elektrik aktivasyonu ile sağlıklı gebelik sağlanabilme ihtimalinin azospermi vakaları için umut vaad eden bir seçenek sunduğunu belirtiyor. 39 yıllık Avrupa tecrübesinin ardından İstanbul’da kurucusu olduğu Brüksel Tüp Bebek Merkezi’nde çalışmalarına devam eden, yardımcı üreme tedavileri alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Yücel Karaman daha önceden hiç şansı olmadığı düşünülen erkekler için ROSI yöntemi ile %60 oranında döllenme, %10 oranında gebelik şansı sunulduğunu ve bu yöntemle ilk gebelik sonuçlarını aldıklarını belirtiyor.