ERKEK KISIRLIĞINDA MUCİZE TEDAVİ: ROSI

Japon Bilim adamı Prof. Dr. A. Tanaka’nın spermi olmayan hastalarda uyguladığı mucizevi tedavi teknolojisi artık İstanbul’da!
Son yıllarda kullanılan Round Spermatid Enjeksiyonu, kısaca ROSI yöntemi, olgun spermi bulunmadığı için baba olamayan erkeklere yeni umut oldu. Özel bir elektrofüzyon cihazı aracılığı ile uygulanan yöntem, Prof. Dr. Yücel Karaman ve ekibi tarafından İstanbul’da yer alan Brüksel Tüp Bebek Merkezi’nde kişiye özel tedavi felsefesi kapsamında, olgun ve hareketli spermi bulunamayan erkekler için başarıyla uygulanıyor.
İnfertilite (kısırlık) sorunu yaşayan erkeklerin çocuk sahibi olmalarının önündeki en büyük engel menide olgun sperm hücresi bulunamamasıdır. Azospermi olarak adlandırılan bu durumda uygulanan ilk yöntem cerrahi operasyonla testislerde sperm aranması (Mikro Tese) olmaktadır ; testiste sperm bulunması durumunda tüp bebek tedavisi ile azospermi sorunu yaşayan erkekler baba olabiliyorlar. Aksi durumda hiç olgun spermi bulunmayan erkekler çocuk sahibi olamıyordu.
Brüksel Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Yücel Karaman, Japon bilim adamı Prof. Dr. A. Tanaka’nın geliştirdiği ROSİ adı verilen yöntemin azospermi sorunu yaşayan, menisinde ve testislerinde olgun ve hareketli sperm hücresi bulunmayan erkekler için umut olduğunu belirtiliyor. “ROSİ yöntemi, Mikro Tese’de olgun sperm bulunamadığı durumda yeni bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Testiste bulunan olgun olmayan, yuvarlak spermatid adı verilen öncü sperm hücreleri kullanılarak gerçekleştirilen yöntem azospermi sorunu yaşayan erkeklere kendi hücreleriyle çocuk sahibi olabilmeleri için son çare olarak uygulanabiliyor.” Burada elektrik aktivasyonu (elektrofüzyon) yöntemiyle aktive edilen yumurtalar içerisine öncül yuvarlak sperm hücreleri enjekte edilerek embriyo ve gebelik elde edilebiliyor.
Tese işlemi ile azospermi vakalarının büyük bir kısmından öncül yuvarlak sperm hücreleri elde edilebiliyor; fakat elde edilen bu hücreler döllenme sağlamak için yeterli kapasiteye sahip değil. ROSİ yöntemi kapsamında, TESE ile elde edilen yuvarlak öncül sperm hücreleri, yumurta içine verilmeden önce özel birtakım süreçlerden geçirilerek, yumurta elektrik aktivasyonu (Elektrofüzyon) sürecine sokulup bölünme ve embriyo elde edilmesi sağlanıyor.
Prof. Dr. Yücel Karaman, bu tedavi teknolojisi ile olgun sperm hücresi olmasa dahi yuvarlak öncül hücre bulunabilmesi durumunda, elektrik aktivasyonu ile sağlıklı gebelik sağlanabilme ihtimalinin azospermi vakaları için umut vaad eden bir seçenek sunduğunu belirtiyor. 39 yıllık Avrupa tecrübesinin ardından İstanbul’da kurucusu olduğu Brüksel Tüp Bebek Merkezi’nde çalışmalarına devam eden, yardımcı üreme tedavileri alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Yücel Karaman daha önceden hiç şansı olmadığı düşünülen erkekler için ROSI yöntemi ile %60 oranında döllenme, %10 oranında gebelik şansı sunulduğunu ve bu yöntemle ilk gebelik sonuçlarını aldıklarını belirtiyor.