ERKEN TEŞHİS KEDİLERİN DE HAYATINI KURTARIYOR

Kedi dostlarını hayatının bir parçası hâline getiren insanlar onlar için bir güzellik yaptığında mutlu olur. Bu bazen bir kedi evi, bazen çok sevilen bir mama, bazen de şahane bir oyuncak olabilir. Sahiplerinin kedilerine olan sevgileri tartışılmaz. Onlar için birçok güzellik yapılabilir. Ancak en önemlisi her zaman sağlıklarıdır. Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve etkisinin azaltılması için kedilerin yılda en az bir kez veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerekir. Bu yüzden onun için yapacağımız en hoş güzellik düzenli olarak veteriner hekim kontrolüne götürmemiz. Unutmayalım ki erken teşhis kedilerin de hayatını kurtarabilir.