ERKEN TEŞHİS KEDİLERİN DE HAYATINI KURTARIYOR

Kedi dostlarını hayatının bir parçası hâline getiren insanlar onlar için bir güzellik yaptığında mutlu olur. Bu bazen bir kedi evi, bazen çok sevilen bir mama, bazen de şahane bir oyuncak olabilir. Sahiplerinin kedilerine olan sevgileri tartışılmaz. Onlar için birçok güzellik yapılabilir. Ancak en önemlisi her zaman sağlıklarıdır. Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve etkisinin azaltılması için kedilerin yılda en az bir kez veteriner hekim kontrolünden geçmesi gerekir. Bu yüzden onun için yapacağımız en hoş güzellik düzenli olarak veteriner hekim kontrolüne götürmemiz. Unutmayalım ki erken teşhis kedilerin de hayatını kurtarabilir.
Toplumda kedilerin dokuz canlı olduğuna dair yaygın bir kanı var. Ancak bu kanı bir efsaneden ibaret. Araştırmalar, kedilerin köpeklere oranla çok daha az sıklıkla düzenli sağlık kontrolünden geçirilmekte olduğunu gösteriyor. Dünyada kedilerin yarısından fazlası düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmiyor. Koruyucu hekimlik uygulamaları ve erken teşhis ise hayat kurtarıyor. Sağlık sorunu olsun veya olmasın her kedinin düzenli sağlık kontrolünden geçirilmesi ileride doğabilecek sağlık sorunlarının önlenebilmesi ve tedavi edilebilmesi için oldukça önemli.
İnsanlar genelde kedileri yavruyken sahipleniyorlar. Bu nedenle ilk günden yapılan sağlıklı başlangıç hayati önem taşıyor. Sorumlu bir kedi sahibinin, hayata başlangıç döneminde yavru kedisini veteriner hekimine götürmesi şart. Veteriner hekim, gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirdikten sonra yavru kedinin sağlığı ve beslenme ihtiyaçları ile ilgili gerekli tüm bilgileri aktaracaktır. Aşı takvimi belirlenecek ve büyüme dönemi boyunca size destek olacak önerilerde bulunacaktır.
Yavru kedilerin kendileri gibi ihtiyaçları da benzersizdir. Bir kedinin yetişkin olma yolculuğu eşsiz ihtiyaçları da beraberinde getirir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir beslenme programına ihtiyacınız var. Yavru kedilerin kuru mamaya geçiş dönemini kolaylaştırmak için uygun tane yapısına sahip bir ürün tercih etmelisiniz. Tam gelişmemiş sindirim sistemlerini dikkate almalısınız. Bu yüzden de bir uzmanın görüşüne başvurmanızda fayda var.
Royal Canin "sorumlu hayvan sahipliği"ni şu şekilde tanımlıyor: Bakımı üstlenilen hayvanların hayatları boyunca ihtiyaçlarının karşılanarak iyi bir yaşam geçirmelerinin sağlanması. Bu süreçte kedi sahiplerini bilgi anlamında destekleyecek bir de rehber bulunuyor. Royal Canin tarafından hazırlanan Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi, bir kedi sahiplenme kararı vermeden önce dikkate alınması gereken unsurlar, sahiplenilen bir kedinin eve alışma süreci, kedilerde uygun beslenme ve bakımın nasıl olması gerektiği, kedilerin beden dili ve davranışlarını anlama gibi başlıkları kapsamlı olarak sunuyor.
Evcil bir hayvan sahibi, doğru bilgi ve tutarlı bir adanmışlık doğrultusunda keyifle zaman geçirebileceği mutlu, sağlıklı, iyi huylu ve sevgi dolu bir aile bireyi kazanmış olacaktır. Kedi sahiplerinin kedi bakımına yönelik doğru bildiği yanlışlar, veteriner kliniği ziyareti için gerekli hazırlıklar ve klinik ziyaretinin kedilerde yarattığı düşünülen ek stres gibi unsurlar, sağlık kontrollerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesinin önünde engel teşkil ediyor. Kedi sahiplerinin yüzde 66'sı, daha kolay olması halinde veteriner hekim ziyaretlerini daha sık yapacaklarını belirtiyor. Bu yolculukta işinize yarayacak 10 ipucunu Royal Canin'in broşüründe bulabilirsiniz.