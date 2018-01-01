BU YAZIN OLMAZSA OLMAZLARI

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte herkesi tatlı bir heyecan sardı. Gardıroplar gözden geçirildi ve eksikler tespit edildi. Şimdi alışveriş için harekete geçme zamanı. Peki giyimde ya da kozmetikte yaz aylarının vazgeçilmezi olan şeyler nelerdir? Herkesin önceliği farklı olsa da bazı ürünler var ki, onlar bu yaza damga vuracak. Şimdi yazın olmazsa olmazlarını sıralıyoruz.
2018'in yaz mevsimine efil efil pantolonlar damga vuracak. Bol kesim kumaş pantolonlardan bahsediyoruz. Bu pantolonlar oldukça rahat yapılarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca rahatlığın yanı sıra sizi şık bir görünüme kavuşturuyor.
Çiçekli elbiseler her yazın vazgeçilmezi. İster gün içinde, isterseniz bir akşam yemeğinde ve hatta plaja giderken bile. Hemen hemen her an kullanabileceğiniz güzel bir tercihle yazınıza renk katabilirsiniz. Ruhunuzu ve karakterinizi yansıtan renkler bu yaza da damga vuracak.
Yazın olmazsa olmazı güneş gözlükleri. Birçok insan için yılın en güzel mevsimi olan yaz mevsimine yeni bir gözlükle başlamaya ne dersiniz? Sizi ve giyim tarzınızı yansıtan gözlüğünüz şıklığınızı başka bir boyutu taşıyacaktır.
Bu yaz plajlarda mayoların hakimiyeti fazlasıyla hissedilecek. Bikini yerine mayonun daha ön planda olacağı bir yaz mevsimi olacak. Eğer daha çok bikini tercih eden biriyseniz, yepyeni mayolar satın almanın şimdi tam zamanı.
Yazın olmazsa olmazlarından biri de şüphesiz ki terliklerdir. En güzel ayakkabıları dahi aratmayan şık bir terlik seçimi havanızı tamamen değiştirebilir. Hem rahat, hem konforlu, hem de estetik açıdan son derece güzel bir terlik, hayatınızın hemen hemen her anında size eşlik edebilir.
Yaza dair güzelliğinizi tanımlayacak son nokta ise doğal tonlarda makyaj. Bu yaz trend 'no makeup makeup'. Yani makyaj yokmuş gibi makyaj. En doğal halinizi küçük dokunuşlarla güzelleştirip doğallıktan ödün vermeyen bir güzellik anlayışı ortaya koyabilirsiniz. Nude ve pembe tonları ise bu yazın favorisi. Artık bu güzel mevsime hazırsınız.