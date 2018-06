BU YAZIN OLMAZSA OLMAZLARI

Çiçekli elbiseler her yazın vazgeçilmezi. İster gün içinde, isterseniz bir akşam yemeğinde ve hatta plaja giderken bile. Hemen hemen her an kullanabileceğiniz güzel bir tercihle yazınıza renk katabilirsiniz. Ruhunuzu ve karakterinizi yansıtan renkler bu yaza da damga vuracak.