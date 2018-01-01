BU YAZIN OLMAZSA OLMAZLARI

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte herkesi tatlı bir heyecan sardı. Gardıroplar gözden geçirildi ve eksikler tespit edildi. Şimdi alışveriş için harekete geçme zamanı. Peki giyimde ya da kozmetikte yaz aylarının vazgeçilmezi olan şeyler nelerdir? Herkesin önceliği farklı olsa da bazı ürünler var ki, onlar bu yaza damga vuracak. Şimdi yazın olmazsa olmazlarını sıralıyoruz.