MEZUNİYETTE ELBİSENİZLE FARK YARATMANIN EN ETKİLİ YOLU

Okuldan mezun olacak her genç kadın, bahar aylarında hep aynı heyecanı yaşar. Mezuniyet zamanı yaklaşmıştır ve baloda nasıl bir elbise giyileceği büyük öneme sahiptir. Vitrinler, mağazalar ve internet alemi aylar öncesinden taranmaya başlanır. Arkadaşlarla konuşulur, tartışılır. Nasıl bir elbise olmalı, hangi renk tercih edilmeli? Şüphesiz ki elbisenin tarzı, kalitesi ve şıklığı en önemli faktörler. Fakat en az onlar kadar önemli olan bir detay var. O da elbisenizin rengi. Sizi tanımlayan bir renk, her zaman en etkili yöntemdir.

Peki siz hangi rengi tercih edersiniz?