MEZUNİYETTE ELBİSENİZLE FARK YARATMANIN EN ETKİLİ YOLU

Okuldan mezun olacak her genç kadın, bahar aylarında hep aynı heyecanı yaşar. Mezuniyet zamanı yaklaşmıştır ve baloda nasıl bir elbise giyileceği büyük öneme sahiptir. Vitrinler, mağazalar ve internet alemi aylar öncesinden taranmaya başlanır. Arkadaşlarla konuşulur, tartışılır. Nasıl bir elbise olmalı, hangi renk tercih edilmeli? Şüphesiz ki elbisenin tarzı, kalitesi ve şıklığı en önemli faktörler. Fakat en az onlar kadar önemli olan bir detay var. O da elbisenizin rengi. Sizi tanımlayan bir renk, her zaman en etkili yöntemdir.
Peki siz hangi rengi tercih edersiniz?
Tüm renklerin kesişim noktası olan beyaz, ışığın en saf halini temsil eder. İçinde her renkten anlamlar taşıyabilir. Beyaz bir elbisenin insanlar üzerinde yaratacağı etki, elbisenin renginden ziyade karakterinizin beyazla bütünleşmesinden kaynaklanabilir. Ayrıca uzmanlar, beyazın istikrar ve devamlılığın rengi olduğunu söylüyor. Beyaz rengini tercih ederek hem ışıltılı yanınızı dışa vurabilir, hem de bir güzellik abidesi olabilirsiniz.
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Bazıları için siyah tüm renklerden önce gelir. Başka bir renk niyetiyle yol çıksalar da bir şekilde gözleri siyaha kayacaktır. Siyah gizemin ve dengenin rengidir. Ayrıca uçlarda yaşamayı sevenlerin siyahı tercih etme olasılığı yüksektir. Marjinaldir; gücü ve disiplini simgeler. Siz de kendinizi bu özelliklerle özdeşletiriyorsanız, siyah en etkili seçim olacaktır.
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Kırmızı denilince birçok insanın aklına aşk geliyor. Arzu, öfke ve tehlikeyle de özdeşleştirilen kırmızı, en çok dikkat çeken renklerden biridir. Bu yüzden kırmızı şık bir elbise tercih ettiğinizde fark edilmeme ihtimaliniz yoktur. Eğer dikkat çekmek ve fark yaratmak sizin için oldukça önemliyse, kırmızıya yönelebilirsiniz. İnsanlar üzerinde heyecan verici bir etkiye de sahip olan kırmızı, sizi daha enerjik hissettirecektir.
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Mavi renginin insana huzur ve güven verdiğine dair birçok uzman görüşü okumuş olabilirsiniz. Gerçekten de öyle bir etkisi vardır. Gökyüzü ve denizin simgesi olan mavi, tıpkı gökyüzü ve deniz gibi insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Mezuniyet töreniniz deniz kenarında olacaksa, tercihinizin mavi olması size ekstra bir güzellik sağlayabilir. Muhteşem bir manzaranın mükemmel bir detayı olabilirsiniz.
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Biraz mistik bir havası olan mor rengi, yüceliği, gücü ve lüksü temsil eder. Bu renkte bir elbise seçmeniz sizi fazlasıyla iddialı gösterebilir. Çünkü özel bir renktir ve genellikle bireysel bir stili yansıtır. Tarih boyunca birçok anlam yüklenen mor, astrolojiyi ve alternatif bilimleri de temsil eder. Seçilmiş ve mükemmelliyetçi kelimeleriyle tanımlayabileceğimiz mor, insanların bilinçaltında güçlü bir etki yaratmanıza sebep olabilir.
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