İşletmelerin teknolojiye entegre olması çağımızın en önemli gereksinimlerinden biri. Sadece büyük şirketler değil, KOBİ’ler için de büyük önem taşıyor. Çağın gerisinde kalmak istemeyen işletmeler, büyük küçük ayırmaksızın dijitalleşme yoluna gidiyor. Hâl böyle olunca herkesin aklında hep aynı soru işareti: “Peki ama nereden başlamalıyım?”
İşletmelerin dijitalleşme yolculuğundaki adımları, faaliyet gösterdikleri sektöre göre değişebiliyor. En doğru adımı atmak içinse bu işin profesyonellerinden yardım almak gerekiyor. İşte bu noktada Türkiye’nin dört bir yanına hitap eden bir çözüm var. Çünkü “Dijitalleşme Tırı” Türkiye için yola çıktı.
Vodafone Business’ın “işletmelerin dijital iş ortağı olma” hedefiyle başlattığı çalışmalar, Dijitalleşme Tırı ile Türkiye’yi şehir şehir dolaşıyor. Bu tırın hangi rotalardan geçtiğini ve işletmelere ne gibi katkılar sağladığını anlatacağız ama önce Vodafone Dijitalleşme Tırı’nın çıkış noktasına bir bakalım.
Vodafone’un Türkiye’nin teknoloji üssü olarak konumlandırdığı İTÜ Vodafone Future Lab, şirketleri geleceğin teknolojisi ile tanıştırmayı amaçlıyor. Kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten bu sistem, 34 akıllı teknoloji çözümü ile her sektöre ve hayatın her alanına dokunuyor. Burası hem bir “deneyim alanı” hem de sürekli yeni projeler üreten bir “akıllı teknoloji merkezi” olarak tasarlandı. Future Lab, geleceğin dünyasına hazırlanmak isteyen ve işini büyütmeyi hedefleyen tüm kurumlara hitap ediyor.
Şimdi gelelim Vodafone Dijitalleşme Tırı’nın yola çıkma amacına! İTÜ Vodafone Future Lab’in sahip olduğu tüm imkânlar bu tır sayesinde diğer şehirlerdeki işletmelerle de buluşuyor. Böylece özel akıllı çözümlere ulaşma imkânı isteyenler Vodafone Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret ediyor. İTÜ Vodafone Future Lab ile hayata geçirilmek istenen yerli ve milli bir ekosistem yaratma hedefi Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyor. Peki bu tırın rotası ne? Şimdi rotayı keşfedelim. Ardından Dijitalleşme Tırı’nın size sunduğu imkanlara yakından bakalım.
#DijitalleşmeYolunda sloganıyla harekete geçen Vodafone Dijitalleşme Tırı toplamda 12 şehirdeki işletmelerle bir araya gelecek. Bu anlamlı tur Adana’dan başladı. Dijitalleşme Tırı’nın yolculuğu Adana’dan sonra Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya ve Ankara’da devam etti. Şimdi sırada İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul var.
Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor. İşletme sahipleri bu ürünlerin hepsi hakkında detaylı bilgi alıp kendilerine en uygun ürünleri talep edebiliyor.
İşletmeniz için Vodafone Business çözüm ürünleri, Dijitalleşme Tırı’nda sizleri bekliyor. Şu ana kadar 3.165 kilometre yol alan Vodafone’un tırı, işletmelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefleyen Vodafone Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret edebilir ve işletmeniz için en doğru bilgileri işin uzmanlarından öğrenebilirsiniz. Hızla dijitalleşip akıllanan dünyada, Türkiye’yi yeni rekabet koşullarına hazırlama yolunda sizin de imzanız olsun.