İşletmelerin teknolojiye entegre olması çağımızın en önemli gereksinimlerinden biri. Sadece büyük şirketler değil, KOBİ’ler için de büyük önem taşıyor. Çağın gerisinde kalmak istemeyen işletmeler, büyük küçük ayırmaksızın dijitalleşme yoluna gidiyor. Hâl böyle olunca herkesin aklında hep aynı soru işareti: “Peki ama nereden başlamalıyım?”

İşletmelerin dijitalleşme yolculuğundaki adımları, faaliyet gösterdikleri sektöre göre değişebiliyor. En doğru adımı atmak içinse bu işin profesyonellerinden yardım almak gerekiyor. İşte bu noktada Türkiye’nin dört bir yanına hitap eden bir çözüm var. Çünkü “Dijitalleşme Tırı” Türkiye için yola çıktı.