Tüm hayatımızı değiştiren teknolojik gelişmeler a'dan z'ye yaşam pratiklerini de etkiliyor. Ancak iş artık öyle bir noktaya geldi ki, tarım gibi bir alanda bile teknolojiyi çok sıra dışı bir şekilde kullanabiliyoruz. Artık çiftçiler tarımsal faaliyetlerini teknoloji ile birleştirdiğinde hasat verimliliğini bambaşka bir noktaya taşıyabiliyor. Bunun nasıl olduğunu tüm detaylarıyla anlatmadan önce hayatımızda çok önemli değişiklikler yapan ve gelecekte de buna devam edecek olan bir teknolojiyi tanımalıyız.
Nesnelerin interneti kavramı, günümüzde hala cihazların internete bağlanması şeklinde anlaşılabiliyor. Ancak aslında bundan çok daha fazlası. Bu kavram, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) benzeri algılayıcı ve tanımlayıcıların bazı cihazlar sayesinde bilgi üretmesini de kapsıyor. Günlük yakılan kalori miktarını söyleyen akıllı saat, kaç adım attığını hesaplayan ayakkabı, evinizde bir güvenlik ihlali olması durumunda ev sahibinin telefonuna bildirim gönderen akıllı ev sistemleri gibi
“Peki bunun tarıma etkisi ne?” diye düşünebilirsiniz.
Biraz daha detay verdikten sonra o noktaya geleceğiz.
Nesnelerin, çeşitli algılayıcı ve elektronik devrelerle donatıldığında insanlarla iletişime geçtiğini ve durum bilgilerini güncellediklerini düşünün.
Nesneler, algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıldığında insanlarla iletişime geçerek durum bilgilerini güncelleyebilecek yetenekler kazanırlar. Nesnelerin interneti teknolojisi tam olarak bunu yapıyor. Gelişen teknoloji, mobil ağlar ve internet sayesinde nesneler sizin eliniz, kolunuz, hatta haber veren asistanınıza dönüşüyor. Bu işin tarım ayağında ise siz tarlada olmadığınızda bile sürekli olarak sizin için veri toplayan, hasadın geleceğini düşünen ve yaptığı durum tahminleriyle size yön veren bir teknolojiye sahip olabilirsiniz. Ekininizi her yerden ve her zaman gözlemleyebilir ve kontrol edebilir bir hale gelebilirsiniz.
Tarımı bambaşka bir noktaya taşıyan Vodafone, nesnelerin interneti teknolojisiyle çiftçinin hayatını güzelleştirecek bambaşka bir tarım anlayışı getirdi. Onun adı Dijital Tarım İstasyonu...
Dijital tarım istasyonu sayesinde tarlanızı cepten kontrol edebilir, size sunulan erken uyarılarla tehlikelere karşı mahsüllerinizi koruyabilir, ekinlerinize 7/24 istediğiniz her yerden göz kulak olabilirsiniz. Üstelik her mevsim!
Nasıl mı? İşte cevabı...
Bir teknoloji düşünün, hava ve toprak değerlerini bitki özellikleri ile analiz ederek gübre kullanımı için uygun zaman önerisinde bulunuyor. Ayrıca lokal olarak alınacak verilerle toprağı işleme, sulama, gübreleme gibi tarımsal üretim işlemlerini doğru planlama olanağı yaratıyor. Üstelik bitmedi, dahası var!
Tarım yaparken en doğru sulama zamanı hangisi? Bu sorunun yanıtını teknoloji sayesinde en doğru şekilde öğrenebileceğinizi biliyor musunuz? Toprak sensörlerinin desteğiyle "toprak-yaprak yüzey buharlaşması" miktarını hesaplayabilir, bitki özelliklerine göre sulama zamanını tespit edebilirsiniz. Aynı şey gübreleme zamanı için de geçerli.
Bir çiftçi için en kötü senaryo ekininin yanması veya çeşitli dış etkenler yüzünden zayi olmasıdır. Her çiftçi böyle bir son yaşamamak için çeşitli önlemler alıyor olsa da Dijital Tarım İstasyonu'nun bu anlamda da oldukça etkileyici ve proaktif yöntemleri bulunuyor.
Sisteme monte edilen fenolojik gözlem kameraları ile zararlı popülasyon yoğunlaşmaları anında tespit edilir ve çiftçilerin buna göre önlem alması sağlanır. Çiftçiyi önlem alma zamanı için uyaran bu sistem, elde ettiği verileri analiz ederek doğal afetlere karşı da uyarıda bulunuyor. Dijital Tarım İstasyonu; don, kuraklık, aşırı yağış ve fırtına gibi doğal afetler konusunda da önlem alma şansı sağlıyor.
Dijital Tarım İstasyonu, bitkilerden topladığı verileri önemli bitki hastalıkları konusunda sahip olduğu bilgi datası ile karşılaştıran bir yazılıma sahip. Böylece kara leke, monilia, külleme, mildiyö gibi hastalıklara dair veriler tespit ettiğinde bunları raporlayarak erken önlem uyarı sinyali veriyor.
Türk çiftçisi işini sağlama alsın diye, Vodafone teknolojisi devrede! "Çiftçimiz teknolojiden faydalanacak, Türkiye kazanacak" sloganıyla yola çıkan Vodafone Business, Türkiye İş Bankası ile birlikte Dijital Tarım Projesi'ni başlattı. Dijital Tarım Hattını arayıp proje hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 0542 710 0359