Nesnelerin interneti kavramı, günümüzde hala cihazların internete bağlanması şeklinde anlaşılabiliyor. Ancak aslında bundan çok daha fazlası. Bu kavram, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) benzeri algılayıcı ve tanımlayıcıların bazı cihazlar sayesinde bilgi üretmesini de kapsıyor. Günlük yakılan kalori miktarını söyleyen akıllı saat, kaç adım attığını hesaplayan ayakkabı, evinizde bir güvenlik ihlali olması durumunda ev sahibinin telefonuna bildirim gönderen akıllı ev sistemleri gibi

“Peki bunun tarıma etkisi ne?” diye düşünebilirsiniz.

Biraz daha detay verdikten sonra o noktaya geleceğiz.

Nesnelerin, çeşitli algılayıcı ve elektronik devrelerle donatıldığında insanlarla iletişime geçtiğini ve durum bilgilerini güncellediklerini düşünün.

Nesneler, algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıldığında insanlarla iletişime geçerek durum bilgilerini güncelleyebilecek yetenekler kazanırlar. Nesnelerin interneti teknolojisi tam olarak bunu yapıyor. Gelişen teknoloji, mobil ağlar ve internet sayesinde nesneler sizin eliniz, kolunuz, hatta haber veren asistanınıza dönüşüyor. Bu işin tarım ayağında ise siz tarlada olmadığınızda bile sürekli olarak sizin için veri toplayan, hasadın geleceğini düşünen ve yaptığı durum tahminleriyle size yön veren bir teknolojiye sahip olabilirsiniz. Ekininizi her yerden ve her zaman gözlemleyebilir ve kontrol edebilir bir hale gelebilirsiniz.