DÜDÜKLÜ TENCERE VE TANDIR İKİSİ BİR ARADA OLABİLİR Mİ?

Düdüklü tencere ile pişen yemeğin diğerlerinden lezzetli olduğunu herkes bilir. Tandır ise bambaşka bir lezzet dünyasının kapısını aralar. Peki bu ikisi bir arada mümkün mü? Bu içerik bu sorunun cevabı üzerine kurulu. Tabii ki mümkün. Hem de “yeni nesil” ve çok daha güvenli bir şekilde. Nasıl mümkün olduğu ile ilgili kısma geleceğiz ama önce düdüklü tencere ve tandırın yemeklerinize lezzet katan özelliklerini bir hatırlayalım.
Buhar gücünden yararlanma prensibi ile çalışan düdüklü tencerenin sırrı buhar basıncında. Basınç etkisiyle suyun kaynama derecesini 120 °C seviyelerine kadar arttırarak yemeklerin pişme sıcaklıklarını arttırabilmektedir. Böylelikle konvansiyonel pişirme yöntemine göre 2-3 kat daha hızlı yemeklerin pişirilmesine olanak sağlar. Pişirme boyunca buharın tencere içerisinde kalması sebebiyle yemekler besin değerini daha fazla koruyor ve daha lezzetli oluyor.
Tandır aslında ilkel bir pişirme yöntemi. Ancak öyle yemekler var ki tandırla piştiğinde alacağınız lezzeti başka hiçbir yöntemle alamıyorsunuz. Çukur kazılarak yapılan tandır aslında bir çeşit fırın. Bu yöntem Anadolu’nun birçok bölgesindeki köylerde hâlâ uygulanıyor. İnsanların çoğu zaruretten ziyade lezzeti için onu tercih ediyor.
Peki bu iki yöntem nasıl birleşecek? Bu sorunun cevabı Arçelik’te…
Arçelik Gurme Şef Çok Amaçlı Pişirici, zengin damak zevkine sahip olan insanlar için geliştirilmiş teknolojisi ile düdüklü tencere ve tandırı aynı üründe buluşturuyor. Türk ve dünya mutfağından en özel lezzetler artık evde, üstelik tek tencerede pişiyor.
Kendiniz ve sevdikleriniz için yemek hazırlamaktan keyif alan biriyseniz, Arçelik Gurme Şef ile yanınızda size kolaylık sağlayacak bir yardımcınız var gibi hissedebilirsiniz. Çünkü bu tencere bir tencereden çok daha fazlası… Öyleyse soru gelsin.
Arçelik Gurme Şef, fonksiyonlu programlarıyla farklı mutfaklardan onlarca lezzeti kolaylıkla hazırlayabilir ve her defasında damağınızda iz bırakacak sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Üstelik, düdüklü tencerenin hızlı pişirme etkisini çok daha güvenli hâle getiren Basınçlı Pişirme Özelliği ile zamandan da tasarruf edersiniz.
Sofralarınızın vazgeçilmez yemeklerini hem kolay hem de pratik bir şekilde hazırlamanızı sağlayan Gurme Şef, kuru fasulyeden tandıra, yoğurttan reçele kadar size çok geniş bir skalada lezzetli yiyecekler hazırlama imkânı sunar.
Arçelik Gurme Şef sayesinde yeni nesil bir düdüklü tencereye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda çok amaçlı pişirme fonksiyonları ile tandır gibi geleneksel lezzetleri evinizde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
• Pişirme Programları: 10 adet ön tanımlı program sayesinde pratik kullanım (Düdüklü Et/Tavuk, Düdüklü Baklagiller, Tandır, Yoğurt, Yahni/Tencere Yemeği, Kısık Ateşte Pişirme, Reçel, Sote, Buharda Pilav, Poşe)
• Tandır Programı: Özel tandır aksesuarı ile et tencerenin tabanına değmeden, yüzde 100 her yere eşit sıcaklık dağılımı ile ideal tandır kıvamında pişirme sağlar.
• Basınçlı Pişirme Özelliği: Basınçlı pişirme fonksiyonu (düdüklü) sayesinde zaman tasarrufu sağlar, sensörler ve özel algoritmalar ile konvansiyonel düdüklü tencerelere göre daha güvenlidir.
• Zamanlayıcı: Başında beklemeyi gerektirmez, istediğiniz zamanda pişirme sağlar.
• Geniş Kapasite: 5.5L haznesi ile hem tek porsiyon hem tüm aileye yetecek miktarda pişirme imkânı sunar.
• Pişirme Performansı: 1100W yüksek gücü ve etkin ısı dağılımı sayesinde yemekleriniz yanmaz ve yapışmaz.
• Kişiselleştirme İmkânı: Ön tanımlı programlara bağlı kalmaksızın sıcaklık, süre ve basınç ayarlarını kişiselleştirerek kendi pişirme programınızı yaratabilirsiniz.
• Sıcaklık Ayarı: İlgili programın sıcaklık ayarını kendiniz değiştirebilirsiniz.
• Sıcak Tutma: Sıcak tutma özelliği sayesinde yemekleriniz piştikten sonra uzun süre sıcak muhafaza etmenize olanak tanır.
• Tarif Kitapçığı: Arçelik’in şefi tarafından geliştirilmiş 30 adet tarif bulunuyor. Bu tariflerin 10 tanesine arcelik.com.tr’de ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.