DÜDÜKLÜ TENCERE VE TANDIR İKİSİ BİR ARADA OLABİLİR Mİ?

Çukurdan gelen lezzet

Tandır aslında ilkel bir pişirme yöntemi. Ancak öyle yemekler var ki tandırla piştiğinde alacağınız lezzeti başka hiçbir yöntemle alamıyorsunuz. Çukur kazılarak yapılan tandır aslında bir çeşit fırın. Bu yöntem Anadolu’nun birçok bölgesindeki köylerde hâlâ uygulanıyor. İnsanların çoğu zaruretten ziyade lezzeti için onu tercih ediyor.

Peki bu iki yöntem nasıl birleşecek? Bu sorunun cevabı Arçelik’te…