“Balık Yağı Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler”

“Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmek şart… Herkes bunun farkında olsa da, ne yazık ki modern çağın yoğun temposu içerisinde pek az kişi beslenmesine gereken özeni gösteriyor. Takviye gıdalar, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri desteklemek isteyen bireyler için tercihe dönüşüyor. Çocuk yetişkin herkes tarafından tercih edilen takviyelerden bir tanesi de balık yağı. Yazının geri kalanında balık yağı tercihi yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve bu konudaki gelişmelerden kısaca bahsedeceğiz.”
Özel teknolojiler ile üretilen ürünlerin önemli bir özelliği alüminyum blister teknolojisidir. Ürünler hava ışık ve nem geçirmeyen Alu-Alu blisterler içinde ayrı ayrı ambalajlanmıştır. Özel olarak tasarlanmış bu ambalaj ürünün hava ile temasını engeller.
IFOS, Omega 3 içerikli ürünleri Dünya Sağlık Örgütü, Ulusal Beslenme Konseyi ve GOED standartlarına göre tarafsızca test ederek içerik, saflık, stabilite ve ağır metaller gibi kriterler açısından değerlendirmektedir.
IFOS tarafından testleri yapılan tüm ürünlerin analiz raporlarını incelemek mümkün. Bunun için buraya tıklayıp incelemek istediğiniz ürünün firmasını seçtikten sonra listelenen ürünler arasından aradığınız markayı seçip lot (parti) numaralarına göre eklenen tüm raporları linkten inceleyebilirsiniz.
ConCordix® teknolojisi, vitamin, mineral, balık yağı gibi etken maddelerin vücutta kullanımına yönelik geliştirilen bir teknolojidir. Trondheim’da, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) ile yapılan ortak Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Yağ asitleri, su ve yağda çözünen vitamin ve mineralleri emülsiyon formatında birleştiren patentli bir yöntemdir.
EasyFishoil, patentli Concordix teknolojisiyle Omega 3 yağ asitlerine yönelik farklı ürünler sunan balık yağı takviyesi ailesidir.
EasyFishoil balık yağları, Omega-3 ürünlerini yüksek kalite, güvenlik ve saflık standartlarına göre test eden IFOS’a düzenli olarak analiz yaptırmaktadır. Raporları linkten inceleyebilirsiniz.
Norveç'te üretilen EasyFishoil çiğnenebilir jel formları, oksijen ve neme karşı bariyer oluşturan tek kullanımlık Alu-Alu blisterler içinde ambalajlanmıştır. Bir çiğnenebilir jel formun tüketilmesi, blister ambalajda kalan diğer dozajları oksijene maruz bırakmaz. Bu sayede hava, ışık, sıcaklık ve nem gibi dış etkenlere maruz kalmaz ve ilk günkü oksidasyon değerlerini korur.
İlk günkü etkiyi koruyan, her jel formun ayrı paketlendiği blister ambalajıyla, sevilen tada sahip* çiğnenebilir jel formunda EasyFishoil artık sadece balık yağı değil, daha fazlası.
*Nielsen tarafından 8-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 2-11 yaş arası çocuğu olan toplam 411 anneyle yürütülen online araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.
EasyFishoil , EPA ve DHA yağ asitlerine ek olarak D vitamini formülü ile çocuklarınıza balık yağı ve daha fazlasını sunuyor.
EasyFishoil, doğal limon ve doğal portakal aromalıdır.
EasyFishoil Q, EPA ve DHA yağ asitlerine ek olarak kolin, B6, B12 vitaminleri ve folik asit içeren formülü ile çocuklarınıza balık yağı ve daha fazlasını sunuyor.
EasyFishoil Q, doğal limon ve doğal portakal aromalıdır.
Çocukların beslenmesini desteklemek istediğiniz zamanlarda EasyFishoil Multi yanınızda.
EPA ve DHA yağ asitlerine ek olarak multivitamin içeren formülü ile çocuklarınıza balık yağından daha fazlasını sunuyor.
EasyFishoil Multi, doğal çilek, doğal limon ve doğal portakal aromalıdır.
EasyFishoil Beta Glukan, EPA ve DHA yağ asitlerine ek olarak beta glukan ve A, C, 500 IU D vitamini içeren formülü ile çocuklarınıza balık yağı ve daha fazlasını sunuyor.
EasyFishoil Beta Glukan karışık meyve aromalıdır..
Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Ambalajı bozuk ürünleri kullanmayın. Aşırı tüketimi laksatif etki yaratabilir.
Alerjen: Balık yağı içerir.