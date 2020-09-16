“Balık Yağı Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler”

EasyFishoil, patentli Concordix teknolojisiyle Omega 3 yağ asitlerine yönelik farklı ürünler sunan balık yağı takviyesi ailesidir.



EasyFishoil balık yağları, Omega-3 ürünlerini yüksek kalite, güvenlik ve saflık standartlarına göre test eden IFOS’a düzenli olarak analiz yaptırmaktadır. Raporları linkten inceleyebilirsiniz.



Norveç'te üretilen EasyFishoil çiğnenebilir jel formları, oksijen ve neme karşı bariyer oluşturan tek kullanımlık Alu-Alu blisterler içinde ambalajlanmıştır. Bir çiğnenebilir jel formun tüketilmesi, blister ambalajda kalan diğer dozajları oksijene maruz bırakmaz. Bu sayede hava, ışık, sıcaklık ve nem gibi dış etkenlere maruz kalmaz ve ilk günkü oksidasyon değerlerini korur.



İlk günkü etkiyi koruyan, her jel formun ayrı paketlendiği blister ambalajıyla, sevilen tada sahip* çiğnenebilir jel formunda EasyFishoil artık sadece balık yağı değil, daha fazlası.



*Nielsen tarafından 8-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 2-11 yaş arası çocuğu olan toplam 411 anneyle yürütülen online araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.



