FİLO ARAÇ KİRALAMASI YAPMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER!

Kurumsal hayatın vazgeçilmezi “araç filo kiralaması”, gerek şirketlere gerekse kullanıcılara yüksek konfor ve kolaylık sağlayan bir yöntem. Ancak araç kiralamadan önce dikkat edilmesi gereken belli başlı konular var.
Uzun süreli ve sorunsuz bir deneyim yaşamanız için sizlere araç kiralarken dikkat etmeniz gereken detayları derledik.
Kiralayacağınız aracın sigorta teminatlarının kapsamının iyi anlaşılmasında fayda vardır. Kiralayacağınız araçta sigortanın bulunmaması veya yetersiz teminatlar nedeniyle olası hasarların sorumluluğu sizlerde olacaktır. Haliyle bu, çok iyi değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Araç kiralama şirketi ile yaptığınız sözleşme oldukça önemli; çünkü ortalama üç yıl süreyle geçerli olan bu sözleşme, tarafların menfaatlerini koruyacak maddeleri içermeli ve olası durumlarda nasıl aksiyon alınacağını net olarak yazmalıdır.
Aracı kullandığınız sözleşme süresi içerisinde, gerekli evraklar sağlandığı sürece tüm hasarlar kiralama şirketine aittir. Dolayısıyla aracınızı kullanırken oluşan hasarları zamanında bildirmeniz ve onarımını sağlatıyor olmanız, sizleri kira süresi sonunda ortaya çıkacak olan olası hasar maliyetlerinden koruyacaktır.
Tercih edilecek olan kiralama şirketi, verilmesi gereken en önemli karardır. Çünkü ortalama üç yıl süreyle iş birliği yapacağınız şirketin, sözleşmede yazmayan ve inisiyatif gerektiren konularda çözüm sağlaması, sizleri olası sorun ve maliyetlerden korumalıdır.
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