FİLO ARAÇ KİRALAMASI YAPMADAN ÖNCE BİLİNMESİ GEREKENLER!

20 yıldır sektöründe öncü konumda bulunan Escar, ihtiyaçları doğru anlamaya şartlanmış ve çözüm üretmeye programlanmış bir şirket olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Türkiye’deki ilk ve tek halka açık filo kiralama şirketi olan Escar, sizlere her koşulda en iyi hizmeti sağlayarak, isteklerinizin tam anlamıyla karşılanacağının güvenini veriyor. Ayrıca Escar, Türkiye’de en çok sözleşme yenileyen filo kiralama şirketi olması ile güvenilirliğini defalarca ispatladı. Escar, her koşulda güvenliğinizi göz önünde bulundurarak hizmet vermeye devam ediyor.