3 GÜNLÜK 29 EKİM TATİLİ İÇİN ÖNERİLER

Bu yıl cuma gününe gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, hafta sonu ile birleşen resmi tatille birlikte 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Şehir yorgunluğunu geride bırakmak, biraz dinlenmek isteyenler için 3 günlük tatilde gidilebilecek çok yer var! Büyük şehirlerde yaşayanlar için şehirden fazla uzaklaşmadan nefes alacakları yerler, yaza doyamayanlar için güneşin hala sıcacık olduğu kıyılar ya da sonbahar manzaraları ile buluşabileceğiniz en güzel adresler… 29 Ekim’de uzun hafta sonu tatili için gidebileceğiniz 5 yer bu yazıda!
Ekim ayına girsek de yazın bittiğini henüz kabullenemeyenlerdenseniz size en iyi gelecek adreslerden biri Antalya… Akdeniz’in sıcak ikliminde, uzun süren yazın, ideal sıcaklıktaki deniz suyunun ve doğa harikası plajların tadını çıkarmak istiyorsanız 3 günlük tatilde rotanızı Antalya’ya çevirebilirsiniz. Alanya, Kemer, Belek, Side, Kaş, Olimpos, Adrasan ve çok daha fazlası hem eşsiz plajları hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile yazdan kalma günleri dolu dolu geçirmeniz için sizi bekliyor. 29 Ekim’de Antalya tatilinizi planlamak isterseniz, konaklama seçenekleri için Antalya Otelleri sayfasını ziyaret edin.
Peribacalarının büyüleyici manzarası, gökyüzünde süzülen rengarenk balonlar ve şahane gün batımları… Sonbaharın en çok yakıştığı yerlerden biri olan Kapadokya’nın tam zamanı! Hem romantik hem heyecan verici hem de huzurlu bir tatil için bu mevsimde gidilebilecek en güzel yerlerden biri olan Kapadokya’da yöresel lezzetler tadabilir, mağara otelde konaklama deneyimi yaşayabilir ya da balon turu ile heyecanı doruğa taşıyabilirsin. Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos, Ortahisar… Bu büyülü coğrafyanın dört bir yanında keyifle konaklayabileceğiniz, birbirinden güzel Kapadokya Otelleri için sayfasını ziyaret edin.
Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için 3 günlük 29 Ekim tatilini değerlendirebilecekleri en güzel adreslerden biri Abant… Büyükşehirlere yakın mesafede olmasının yanı sıra şehir atmosferinden tamamen uzaklaşıp kendinizi masalsı manzaraların ortasında bulabileceğiniz Abant, dört mevsim gidilebilen bir yer olsa da sonbaharda bir başka… Abant Gölü kıyısında yürüyüş yapmak, doğa ile baş başa kalıp şehir yorgunluğundan arınmak isterseniz, birbirinden güzel Abant otelleri sizi burada bekliyor!
Mevsimin en güzel renklerinin tarihin izleri ile buluştuğu Safranbolu da 3 günlük tatilde görebileceğiniz yerlerden biri… UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan geleneksel mimarisi ile günümüze kadar korunarak ulaşan Safranbolu’ya bir açık hava müzesi demek yanlış olmaz. Tarihi dar sokaklarında yürümek, ünü dünyaya yayılmış geleneksel evlerini görmek ve geçmişten hikayelerin peşine düşmek için 29 Ekim’de Safranbolu planı yapabilirsiniz. Cinci Han, Köprülü Cami, Güneş Saati, Hıdırlık Tepesi, Tokatlı Kanyonu ve Bakırcılar Çarşısı gibi önemli yerlerini görmek ve meşhur Safranbolu lokumundan tatmak için Safranbolu otellerinde yerinizi hemen ayırtın!
Yemyeşil doğası ve huzurlu atmosferi ile dört mevsim doğaseverlerin en sevdiği tatil yerlerinden biri Sapanca… Mevsim sonbahara gelince yavaş yavaş kızarmaya başlayan yaprakları ile muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan Sapanca, 29 Ekim’deki 3 günlük tatil için gidebileceğiniz bir diğer güzel adres… Büyükşehirlere yakınlığı ile de gözde bir rota olan Sapanca özellikle İstanbullular için bir doğaya kaçış noktası… Hatta Sapanca, İstanbul’un arka bahçesi olarak da anılıyor. Sapanca’da güne muhteşem bir köy kahvaltısı ile başlayabilir, Sapanca Gölü’nde deniz bisikleti ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Dilerseniz doğada yürüyüş yapabilir ya da göl çevresinde bisiklet turuna çıkabilirsiniz. Sapanca’da; göl kıyısındaki otellerde ya da doğada bungalov evlerde konaklayabilir veya bir SPA otelinde kendinizi şımartabilirsiniz. 29 Ekim’de tercihiniz Sapanca’dan yanaysa, aradığınız oteli bulmak için Sapanca Otelleri sayfasını ziyaret edin.