3 GÜNLÜK 29 EKİM TATİLİ İÇİN ÖNERİLER

Doğa ile Buluşmak İçin Sapanca

Yemyeşil doğası ve huzurlu atmosferi ile dört mevsim doğaseverlerin en sevdiği tatil yerlerinden biri Sapanca… Mevsim sonbahara gelince yavaş yavaş kızarmaya başlayan yaprakları ile muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan Sapanca, 29 Ekim’deki 3 günlük tatil için gidebileceğiniz bir diğer güzel adres… Büyükşehirlere yakınlığı ile de gözde bir rota olan Sapanca özellikle İstanbullular için bir doğaya kaçış noktası… Hatta Sapanca, İstanbul’un arka bahçesi olarak da anılıyor. Sapanca’da güne muhteşem bir köy kahvaltısı ile başlayabilir, Sapanca Gölü’nde deniz bisikleti ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Dilerseniz doğada yürüyüş yapabilir ya da göl çevresinde bisiklet turuna çıkabilirsiniz. Sapanca’da; göl kıyısındaki otellerde ya da doğada bungalov evlerde konaklayabilir veya bir SPA otelinde kendinizi şımartabilirsiniz. 29 Ekim’de tercihiniz Sapanca’dan yanaysa, aradığınız oteli bulmak için Sapanca Otelleri sayfasını ziyaret edin.