5 ADIMDA MUHTEŞEM YAZ FIRSATLARINI KEŞFEDİN!

Kusursuz bir tatil detaylarda gizlidir. Yıl boyunca hayalini kurduğunuz tatili yaşamak için konsept, lokasyon, uçak - otel rezervasyonları ve bütçe gibi detaylara özen göstermeniz gerekebilir. Neyse ki sunulan yaz fırsatları, keyifli bir tatil için gerekli adımları rahatlıkla atmanızı sağlıyor ve size sadece kusursuz tatilinize odaklanmak kalıyor!
Gelin, son zamanların öne çıkan yaz fırsatlarını 5 adımda birlikte keşfedelim…
Ebeveynler için keyifli bir tatilin olmazsa olmazı, çocuklarının eğlenceye doyacağı ve farklı aktivitelerle sosyalleşebileceği bir ortamdır. Çünkü böyle bir ortamda kendilerine zaman ayırabilir ve huzurlu bir tatil geçirebilirler. Çocuk dostu oteller, farklı yaş gruplarına hitap eden animasyonlar ve mini kulüp aktivitelerinin yanı sıra, yüzme alanları ve oyun parklarıyla çocuklar için sınırsız eğlence sunuyor. Üstelik iki çocuğa kadar ücretsiz konaklama imkânı sunan bu oteller, bütçe olarak da avantaj sağlayabilir. Çocuk dostu otelleri seçen aileler için geriye sadece tatilin tadını doyasıya çıkarmak kalıyor!
“Uçsuz bucaksız maviliklere açılmadan, tuzlu sularda yüzmeden tatil yaptığımı anlamıyorum” diyenler için denize sıfır oteller ideal birer seçenek olabilir. Birçoğunda açık havuz ve aquapark da bulunan bu otellerde, gün boyu denize girmek ve akşamları sahilde oturup yakamozu seyretmek oldukça keyifli aktiviteler arasında yerini alıyor!
Tatil boyunca sevimli dostunuzdan ayrı kalacak olmanın üzüntüsünü ve onu kime emanet edeceğinize bir türlü karar verememenin stresini sadece yaşayanlar bilir. Neyse ki son zamanlarda sayısı giderek artan evcil hayvan dostu oteller, tüm bu kaygıları yok ediyor. Evcil hayvan sahipleri, bu otellerde minik dostlarıyla birlikte keyifli bir tatil geçirebiliyorlar.
Yakın çevresiyle birlikte daha sakin bir tatil arayanların ilk tercihi olan villalar, pandeminin etkisiyle çok daha fazla ilgi görmeye başladı. Ancak otellerin verdiği pek çok hizmeti villalarda bulamamak, hâlâ birçok kişiyi ikilemde bırakabiliyor. Neyse ki villa tipi odalara sahip oteller, villaların sakinliği ile otellerin konforunu bir arada sunuyor. Böylelikle siz de yemekten spora, SPA hizmetinden kişisel bakıma kadar pek çok hizmetten faydalanırken, dilediğiniz zaman villa sakinliğinde dinlenme şansı yakalayabilirsiniz.
Hayatınızın en romantik tatili için hayal ettiğiniz o çok özel anlarda size konfor, şıklık ve kusursuz deneyimler eşlik etsin istiyorsanız, birbirinden güzel imkânlar sunan balayı otelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Yaz fırsatları sunan balayı otellerin pek çoğunda çiftlere özel sürprizler de mevcut. Sunulan cazip fırsatlar sayesinde balayında benzersiz bir tatil sizi bekliyor!
Siz de doyasıya eğlenip gönlünüzce dinleneceğiniz bir tatilin hayalini kuruyorsanız, cazip indirimler sunan yaz fırsatları ETS’de sizi bekliyor! Üstelik iptal sigortalı konaklamalarda, tatil başlangıcınızın 72 saat öncesine kadar rezervasyonunuzu koşulsuz iptal edebilirsiniz.