EV SAHİBİ OLMAK HERKESİN HAKKI!

Üstelik BDDK lisansı güvencesiyle!

Katılımevim, 6361 sayılı Tasarruf Finansman Kanunu'na göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izni verilen bir tasarruf finansman şirketidir. Sahip olduğu BDDK lisansı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen kural ve yükümlülükler çerçevesinde faaliyet göstermekte ve denetlenmektedir. BDDK Lisanslı Katılımevim ile ev ve araba sahibi olan ve teslimat tarihi yaklaşan binlerce ailemiz gibi siz de güvenle ev ve araba sahibi olabilirsiniz!