EV SAHİBİ OLMAK HERKESİN HAKKI!

Kiradan kurtulmak ve ev sahibi olmak isteyenler için her bütçeye uygun çözümler sunan BDDK Lisanslı Katılımevim, birbirinden cazip kampanyalarıyla tüm Türkiye’ye sesleniyor:
“Peşinatım yok” diyenler; siz de ev sahibi olabilirsiniz!
“Kredi başvurum onaylanmadı” diyenler; siz de ev sahibi olabilirsiniz!
“Faiz ödemek istemiyorum” diyenler; siz de ev sahibi olabilirsiniz!
“Alacağım evin fiyatı sürekli artıyor” diyenler; siz de ev sahibi olabilirsiniz!
Siz de faizsiz, kredisiz ve peşinatsız olarak cebinizi yormadan Katılımevim ailesine katılabilirsiniz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Gelin yakından bakalım.
Diyelim ki ev almak için nakdiniz yok. O halde doğru yerdesiniz, çünkü Katılımevim’de peşinat şartı yok! Bütçenize göre seçtiğiniz ödeme planıyla bir tasarruf grubuna dahil olacak, noter huzurunda yapılan çekilişlerle adınızın okunduğu ay evinizin tutarını teslim alacaksınız. Çekilişte adı okunmayan üyelerimize ise önceden belirlenen tarihte toplu teslimat yapılır. Kendi evinizde oturmaya başladıktan sonra ödemelere devam eder ve ne krediyle ne de peşinatla uğraşmadan ev sahibi olabilirsiniz. Örnek olarak 1 milyon TL tutarındaki eve aylık 4 bin167 TL taksitle sahip olabilirsiniz.
Eğer evinizi teslim alacağınız tarih önceden belli olsun istiyorsanız Kişiye Özel Plan tam size göre! Bu planda çekilişe katılmadan teslimat tarihinizi önceden belirleyebilirsiniz. Belli bir miktar peşinat ödemesiyle sisteme dahil olabilir, söz verilen teslim tarihinde ev tutarınızın tamamını teslim alır ve evinize taşındıktan sonra ödemelerinize devam edersiniz. Örneğin yüzde 50 peşinatla hayalinizdeki eve 4 ay sonra taşınabilirsiniz.
Katılımevim’de belirli evler arasından seçim yapmak zorunda değilsiniz. Türkiye sınırları içerisinde istediğiniz yerden istediğiniz evi alabilirsiniz. Size en yakın Katılımevim şubesine gelerek ya da 444 11 00’ı arayarak hayalinizdeki ev için gerekli finansmanı söylemeniz yeterli.
Katılımevim, güçlü finansal kaynaklarıyla ve sürekli denetlenebilir, şeffaf çalışma anlayışıyla BDDK lisanslıbir tasarruf finansman şirketidir. Günü gününe teslimat Katılımevim’in birinci önceliğidi
Almak istediğiniz evin fiyatı sürekli artıyorsa endişelenmeyin! Enflasyon korumalı sistemle hayaliniz güvence altında!
Evinizi şimdiden belirleyebilir hatta taşınma hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Kişiye Özel Plan’da hayalinizdeki eve 4 ay sonra yani yıl bitmeden kavuşacaksınız!
Katılımevim, 6361 sayılı Tasarruf Finansman Kanunu'na göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izni verilen bir tasarruf finansman şirketidir. Sahip olduğu BDDK lisansı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen kural ve yükümlülükler çerçevesinde faaliyet göstermekte ve denetlenmektedir. BDDK Lisanslı Katılımevim ile ev ve araba sahibi olan ve teslimat tarihi yaklaşan binlerce ailemiz gibi siz de güvenle ev ve araba sahibi olabilirsiniz!