ERKEN REZERVASYON NEDEN ÖNEMLİ? İŞTE FIRSATLAR

Söz konusu tatil olduğunda herkes şahane bir tatil yapmak ister. Bu yüzden ince eleyip sık dokumak gerekir ki bu da tıpkı çok önemli bir iş gibi tatil planını da ciddiye almayı gerektiriyor. Şahane bir tatil yapmanıza zemin hazırlayan birden fazla etken var. Gideceğiniz otelin konumu, hizmet kalitesi gibi detaylar tabii ki çok önemli. Ancak o kısma gelmeden önce yapmamız gereken başka öncelikler var. Erken rezervasyon gibi.
Tatil denilince erken rezervasyon kavramının ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ancak yine de bu gerçek ihmal edilebiliyor. Peki bu anlamda bir ihmal sonucu ne kaybediyorsunuz? Yüzde 50’lere varabilen indirim mesela. Şimdiden tatilinizi planlayıp erkenden rezervasyon yaptırmak size ciddi ayrıcalıklar tanıyabiliyor. Bu anlamda yapmamız gereken ilk şey küçük bir araştırmaya başlamak.
Şahane bir tatile giden yolda erken rezervasyonun ardından gelen ikinci adımsa tatil paketinizi nereden satın alacağınız. Bu işte uzman, tecrübesi ve güvenilirliği ispatlanmış bir kurumu tercih etmeniz hem kafanızı rahatlatacak hem de sizi en güzel sonuca ulaştıracaktır. Üstelik söz konusu kurumun web sitesine girip fırsatları inceleyerek şahane bir tatil için en ciddi adımı şimdiden atabilirsiniz.
1965’ten bugüne Türkiye’nin tatil ve tur şirketi olan Setur, 55 yılı aşkın tecrübesiyle dikkat çekiyor. Setur’un bugünlerde web sitesindeki en cazip alan ise erken rezervasyon otellerinin sıralandığı bölüm. Çünkü buradaki otellerde çok ciddi indirim fırsatlarını keşfedebiliyorsunuz.
Para iade güvencesi: Üstelik erken rezervasyonda yüzde 50’lere varan indirimin yanı sıra para iade güvenceniz de oluyor. Ödemeyi yaptıktan sonra vazgeçmeniz durumunda 72 saate kadar paranız iade ediliyor.
World’ özel ödeme fırsatları da cabası. Şimdi birkaç örneğe göz atalım.