ERKEN REZERVASYON NEDEN ÖNEMLİ? İŞTE FIRSATLAR

1965’ten bugüne Türkiye’nin tatil ve tur şirketi olan Setur, 55 yılı aşkın tecrübesiyle dikkat çekiyor. Setur’un bugünlerde web sitesindeki en cazip alan ise erken rezervasyon otellerinin sıralandığı bölüm. Çünkü buradaki otellerde çok ciddi indirim fırsatlarını keşfedebiliyorsunuz.

Para iade güvencesi: Üstelik erken rezervasyonda yüzde 50’lere varan indirimin yanı sıra para iade güvenceniz de oluyor. Ödemeyi yaptıktan sonra vazgeçmeniz durumunda 72 saate kadar paranız iade ediliyor.

World’ özel ödeme fırsatları da cabası. Şimdi birkaç örneğe göz atalım.