YEMEKSEPETİ’NDE SAHA ÇALIŞANI OLMAK

Yemeksepeti Banabi, 39 ilde, 270’i aşkın hizmet noktasıyla milyonlarca kullanıcısına hızlı market hizmeti veriyor. Peki, Yemeksepeti’nin yeni platformu Yemeksepeti Mahalle ile tanıştınız mı? Artık mahallenizdeki esnaftan veya yerel market zincirlerinden istediğiniz her ürünü anında sipariş edip ihtiyaçlarınızı dakikalar içinde gidermeniz mümkün olacak.
Doğru ve kaliteli ekipmanlarla hem çalışan sağlığını, hem de iş modelini sürdürülebilir kılmayı hedefleyen Yemeksepeti, şu an 6 binden fazla kuryeyle sahalarda. Önümüzdeki dönemde de lojistik departmanı hem çalışan sayısıyla, hem de araç sayısıyla büyüyüp hizmet kapsamı gelişecek.
Bu noktada yeni saha çalışanları ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki, Yemeksepeti saha çalışanlarına nasıl bakıyor? İşte o sorunun cevabı…
“Saha çalışanlarımız geçtiğimiz dönemde artan talebi sürdürülebilir kılmamız adına çok önemli rol oynadılar. Bu dönemin gerçek kahramanları onlar!” diyen Yemeksepeti Lojistik Şefi Semih Altuğ, Yemeksepeti’nin çalışanlarına yönelik yaklaşımını anlattı.
“Biz de onların güvenliğini ve bu alandaki ayrıcalıklarını hissettirebilmek adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Tüm çalışanlarımızın güvenliğinin her zaman merkezimizde olduğu tartışılmaz bir gerçek ancak; özellikle saha çalışanlarımız için bu alandaki yatırımımızda olabilecek maksimum kalite, güvenlik ve konforu sağlamaya ek özen özen gösteriyoruz. Onların güvenliği bizim birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda sadece işe alımda sınırlı olmayan çok kapsamlı bir yaklaşımımız var.”
Semih Altuğ’un bu konuda söylediklerini madde madde sıraladık…
Piyasanın en dayanıklı kasklarını temin etmemize ek olarak; saha çalışanlarımıza yazlık/kışlık mont, dizlik, korumalı pantolon, sudan koruyan aparatlar vb. aksesuarlar veriyoruz. Temin ettiğimiz kasklar bırakın yemek, market teslimatı yapan sektördeki saha çalışanlarını, Türkiye’de motor kullanan çoğunluğun kullanamadığı nitelikte güvenlikli sertifikalı ve kaliteli markaların ürünleri.
Saha çalışanlarımızın maksimum güvenli sürüşü sağlayabilmeleri için henüz işe alım aşamasında eğitimler veriyoruz. Yakında bu konudaki çalışmalarımızı bir Kurye Akademisi kurup, daha da ilerletmek niyetindeyiz. Bu inisiyatifimizle sektörde bu konunun öneminin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Güvenliğe verdiğimiz önem nedeniyle Kurye Akademisi çatısı altında günlük hayatta sahada gerçekleşen sürüşlerden yola çıkarak, eğitim ihtiyaç alanlarını belirlemek ve doğru saha çalışanına doğru eğitimi vermek istemekteyiz. Çalışan güvenliğini merkeze alarak, tüm saha çalışanlarımızın da periyodik olarak standart minimum eğitimleri almasını planlıyoruz. Sürdürülebilir başarı için standart ve arızi teknik eğitimlerin yanısıra, davranış temelli iletişim eğitimlerinin de gerekli olduğuna inanıyoruz.
Başarılı bir hızlı ticaret operasyonu sürdürmek için odaklanılması gereken hız alanı motorun üstünde, seyir hâlinde geçen zaman değil, ondan öncesi ve sonrası. Biz Yemeksepeti olarak burada teknoloji, süreç yönetimi ve machine learning/derin öğrenme teknolojimiz ile fark yaratıyoruz. 3-4 dakikada hazırlanan siparişler yola çıkıyor ve çoğu 3 km gibi bir mesafede teslim ediliyor. Saatte 20 km ile 3 km’yi 9 dakikada alırsınız. Böyle olunca motor ile hız yapmaya gerek olmadan sipariş yaklaşık 15 dakika içerisinde teslim ediliyor.”
Yemeksepeti gibi bir kurumda sosyal güvencesiz çalışanımızın olması mümkün değil, hatta sektörün özel sağlık sigortası koruması standardının tam uygulaması da çalışanlarımıza sağladığımız başka bir ayrıcalık. Kendi bordrosunda bu kadar bordrolu saha çalışanı olan en büyük yapı Yemeksepeti’dir.
Bu özverili çalışanlarımız için 26 Mayıs’ı “Saha Kahramanları Günü” olarak dizayn ettik ve bu günü geleneksel şekilde kutlamayı sürdüreceğiz.
Ramazan Bayramı gibi özel günlerde hediye çekleri ile saha çalışanlarımıza dokunmaya ve küçük te olsa fayda sunmaya gayret veriyoruz.
Ek mesai yapan çalışanlarımız ek ücret ödemelerini ve ticket’larını olması gerektiği gibi düzenli ve hiçbir istisna olmadan kesinlikle alıyorlar.
Son 2 senedir pandemi nedeniyle bir araya gelemesek de, daha önce saha çalışanlarımızla bir araya gelmek adına ödül törenleri düzenliyorduk. Bu fiziksel etkinliklerimizde pek çok kez duygusal anlar yaşadık. ‘Hayatımda ilk defa biri bana bir hediye veriyor, aldığımız eğitimler ile kendimizi güvende hissediyoruz'’ diyen arkadaşlarımızdan, ‘ilk defa bordrolu oldum’, ‘Yemeksepeti bize en kaliteli ekipmanları sunuyor ’ gibi mutluluğunu paylaşan arkadaşlarımıza kadar pek çoğu ile birlikte ve omuz omuza durmak güçlü yapımızı hepimize hissettiriyordu. Yapılan anketlerimizde de yüzde 95 oranında ilk defa bu kadar kuryeye değer verildiği sonucu bunları destekler nitelikte yer alıyor.
“Yemeksepeti olarak biz koşullar ne olursa olsun çalışanlarının yanında olan bir şirket olduk ve olmaya devam edeceğiz” diyen Altuğ, “ Hedefimiz işveren markası perspektifinden de, hem mevcut hem potansiyel hem de alumni çalışanlarımız için eşdeğer bir algıya ulaşabilmek. Bu noktada çalışan mutluluğunun şirket başarısındaki önemini biliyoruz” diyor.
“Yemeksepeti olarak yaratacağımız yeni iş fırsatları ile istihdama ciddi bir katkı sağlamayı planlıyoruz” diyen Yemeksepeti Lojistik Şefi Semih Altuğ, “Aramıza yeni katılan arkadaşlara da gerekli tüm eğitimleri vererek sektörün yetişmiş insan kaynağına katkı yapmak da temel bir hedefimiz. Burada seçme ve eğitimden özellikle bahsetmek doğru olur” diyor.
Altuğ’un ifadeleri şöyle:
•Aldığımız çok sayıda başvuruyu ön elemeden geçiriyoruz.
•Minimum 6 aylık ehliyet arıyoruz. Tecrübesiz motorcuları almıyoruz.
•Başvuru değerlendirmesinin ardından, mülakat yapıyoruz ve bu aşamalardan geçen arkadaşlarımızı
•Uzmanların yaptığı güvenli sürüş eğitimi ve motor sürüş testine alıyoruz. Bunu kendimiz yapmıyoruz, dışarıdan profesyonel destek alıyoruz.
•Daha sonra bu aşamadan da geçen arkadaşları işe davet ederek, evraklarını hazırladıktan sonra şirketi tanıma, işin inceliklerini öğrenme amaçlı ofis eğitimine alıyoruz. İSG, araç kullanım politikası ve kullanıcı karşısında davranış eğitimi de veriyoruz.
•Eğitimler tamamlanınca cep telefonu, şirket hattı, iş kıyafeti ve koruyucu ekipmanlarını teslim ederek görev bölgelerine gönderiyoruz.
•Ancak bunlar tamamlandıktan sonra kendi bölgelerinde iş başı eğitimi de alıyor ve sahada aktif göreve başlamak için vardiya planlarına dahil olabiliyorlar.
•Önümüzdeki dönemde de yeni modellere ihtiyaç olması halinde Yemeksepeti olarak aksiyon almaya hazırız. Sürdürülebilir büyümenin çalışanlarımız ile beraber olacağına eminiz.
“Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımız, Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edip, ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderme kolaylığına sahip olacaklar” diyen Semih Altuğ, şöyle devam etti: “Diğer yandan Yemeksepeti Mahalle ile mahallenin esnafına sahip çıkarken tüketicilerimize bildikleri ve tanıdıkları ürünlere ulaşabilme fırsatı sunmayı planlıyoruz. Bu sayede mahallenizde alışık olduğunuz ve tanıdığınız kasap, manav, şarküteri, yerel market, kuruyemişçi, petshop, aktar, balıkçı vb. küçük işletmeler artık gerçek bir dijitalleşmeye adım
“Biz ilk günden beri insanlara “Yemeksepeti yokken biz ne yapıyormuşuz” dedirtmeyi hedefledik” diyen Semih Altuğ, “Bu kapsamda az önce de belirttiğim gibi trendleri takip eden ve ülkemizde bu trendlerin öncüsü olan bir şirket olmaya özen gösteriyoruz. Bununla birlikte üç değer üzerine kurulu bir iş anlayışımız var” diyor. O iş anlayışı şöyle…
1. Kullanıcı daima en iyisini hak eder: Yemeksepeti olarak kullanıcı memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışımız var. Bu kapsamda kullanıcılarımızın en iyi hizmeti alabilmeleri için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
2. En iyi olmak için cüretkâr ol: Yemeksepeti olarak 20 yıldır sektörümüzde daha önce hiçbir şirket tarafından yapılmamış birçok çalışmaya imza attık ve bu tür çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hızlı ticaret denince akla gelen ilk şirket olmak için de korkusuzca ve emin adımlarla ilerliyoruz.
3. Sektörü geliştirmenin gururunu yaşa: Paydaşlarımızla birlikte sektörü geliştirmek için durmadan çalışıyor ve onlara sağladığımız desteklerle ‘’İyi ki Yemeksepeti Var’’ demelerinden gurur duyuyoruz.
“Sahip olduğumuz bu üç iş anlayışının motivasyonumuz üzerinde çok etkili olduğunu söyleyebilirim” diyen Semih Altuğ, sözlerini şöyle noktalıyor.
“Yemeksepeti dijitalde doğmuş, kullanıcı taleplerini her zaman birincil öncelik olarak belirlemiş bir şirket. Bu perspektifle, ‘yeni normalde’ de ekonomik ortam her ne kadar zorlayıcı olsa da kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi ve hizmet ağımızı genişletmeye devam ettik. Bu dönemde artan talebi en doğru karşılayabilmek için saha çalışanından IT ekibine kadar tüm departmanlarımızda ciddi bir işe alım gerçekleştirdik. 2020’de 5.000 yeni çalışan istihdam ettik. Bugün 10.000 kişi olan Yemeksepeti ailesini sene sonu 13 bin kişinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme ve insan kaynaklarına ciddi orandaki yatırımlarımız ve h-ticaret olarak anılan hızlı ticaretteki öncü ve lider konumumuzun da yardımıyla, büyüme hızımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.”