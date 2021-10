YEMEKSEPETİ’NDE SAHA ÇALIŞANI OLMAK

“Yemeksepeti olarak yaratacağımız yeni iş fırsatları ile istihdama ciddi bir katkı sağlamayı planlıyoruz” diyen Yemeksepeti Lojistik Şefi Semih Altuğ, “Aramıza yeni katılan arkadaşlara da gerekli tüm eğitimleri vererek sektörün yetişmiş insan kaynağına katkı yapmak da temel bir hedefimiz. Burada seçme ve eğitimden özellikle bahsetmek doğru olur” diyor.

Altuğ’un ifadeleri şöyle:

•Aldığımız çok sayıda başvuruyu ön elemeden geçiriyoruz.



•Minimum 6 aylık ehliyet arıyoruz. Tecrübesiz motorcuları almıyoruz.



•Başvuru değerlendirmesinin ardından, mülakat yapıyoruz ve bu aşamalardan geçen arkadaşlarımızı



•Uzmanların yaptığı güvenli sürüş eğitimi ve motor sürüş testine alıyoruz. Bunu kendimiz yapmıyoruz, dışarıdan profesyonel destek alıyoruz.



•Daha sonra bu aşamadan da geçen arkadaşları işe davet ederek, evraklarını hazırladıktan sonra şirketi tanıma, işin inceliklerini öğrenme amaçlı ofis eğitimine alıyoruz. İSG, araç kullanım politikası ve kullanıcı karşısında davranış eğitimi de veriyoruz.



•Eğitimler tamamlanınca cep telefonu, şirket hattı, iş kıyafeti ve koruyucu ekipmanlarını teslim ederek görev bölgelerine gönderiyoruz.



•Ancak bunlar tamamlandıktan sonra kendi bölgelerinde iş başı eğitimi de alıyor ve sahada aktif göreve başlamak için vardiya planlarına dahil olabiliyorlar.



•Önümüzdeki dönemde de yeni modellere ihtiyaç olması halinde Yemeksepeti olarak aksiyon almaya hazırız. Sürdürülebilir büyümenin çalışanlarımız ile beraber olacağına eminiz.



Yemeksepeti Mahalle

“Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımız, Yemeksepeti uygulaması üzerinden mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri her ürünü anında sipariş edip, ihtiyaçlarını dakikalar içinde giderme kolaylığına sahip olacaklar” diyen Semih Altuğ, şöyle devam etti: “Diğer yandan Yemeksepeti Mahalle ile mahallenin esnafına sahip çıkarken tüketicilerimize bildikleri ve tanıdıkları ürünlere ulaşabilme fırsatı sunmayı planlıyoruz. Bu sayede mahallenizde alışık olduğunuz ve tanıdığınız kasap, manav, şarküteri, yerel market, kuruyemişçi, petshop, aktar, balıkçı vb. küçük işletmeler artık gerçek bir dijitalleşmeye adım

“YEMEKSEPETİ YOKKEN BİZ NE YAPIYORMUŞUZ?”

“Biz ilk günden beri insanlara “Yemeksepeti yokken biz ne yapıyormuşuz” dedirtmeyi hedefledik” diyen Semih Altuğ, “Bu kapsamda az önce de belirttiğim gibi trendleri takip eden ve ülkemizde bu trendlerin öncüsü olan bir şirket olmaya özen gösteriyoruz. Bununla birlikte üç değer üzerine kurulu bir iş anlayışımız var” diyor. O iş anlayışı şöyle…

1. Kullanıcı daima en iyisini hak eder: Yemeksepeti olarak kullanıcı memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayışımız var. Bu kapsamda kullanıcılarımızın en iyi hizmeti alabilmeleri için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

2. En iyi olmak için cüretkâr ol: Yemeksepeti olarak 20 yıldır sektörümüzde daha önce hiçbir şirket tarafından yapılmamış birçok çalışmaya imza attık ve bu tür çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hızlı ticaret denince akla gelen ilk şirket olmak için de korkusuzca ve emin adımlarla ilerliyoruz.

3. Sektörü geliştirmenin gururunu yaşa: Paydaşlarımızla birlikte sektörü geliştirmek için durmadan çalışıyor ve onlara sağladığımız desteklerle ‘’İyi ki Yemeksepeti Var’’ demelerinden gurur duyuyoruz.

“Sahip olduğumuz bu üç iş anlayışının motivasyonumuz üzerinde çok etkili olduğunu söyleyebilirim” diyen Semih Altuğ, sözlerini şöyle noktalıyor.

“Yemeksepeti dijitalde doğmuş, kullanıcı taleplerini her zaman birincil öncelik olarak belirlemiş bir şirket. Bu perspektifle, ‘yeni normalde’ de ekonomik ortam her ne kadar zorlayıcı olsa da kullanıcı beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi ve hizmet ağımızı genişletmeye devam ettik. Bu dönemde artan talebi en doğru karşılayabilmek için saha çalışanından IT ekibine kadar tüm departmanlarımızda ciddi bir işe alım gerçekleştirdik. 2020’de 5.000 yeni çalışan istihdam ettik. Bugün 10.000 kişi olan Yemeksepeti ailesini sene sonu 13 bin kişinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Dijitalleşme ve insan kaynaklarına ciddi orandaki yatırımlarımız ve h-ticaret olarak anılan hızlı ticaretteki öncü ve lider konumumuzun da yardımıyla, büyüme hızımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.”