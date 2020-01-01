YEMEKSEPETİ’NDE SAHA ÇALIŞANI OLMAK

Kurye Akademisi geliyor

Saha çalışanlarımızın maksimum güvenli sürüşü sağlayabilmeleri için henüz işe alım aşamasında eğitimler veriyoruz. Yakında bu konudaki çalışmalarımızı bir Kurye Akademisi kurup, daha da ilerletmek niyetindeyiz. Bu inisiyatifimizle sektörde bu konunun öneminin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Güvenliğe verdiğimiz önem nedeniyle Kurye Akademisi çatısı altında günlük hayatta sahada gerçekleşen sürüşlerden yola çıkarak, eğitim ihtiyaç alanlarını belirlemek ve doğru saha çalışanına doğru eğitimi vermek istemekteyiz. Çalışan güvenliğini merkeze alarak, tüm saha çalışanlarımızın da periyodik olarak standart minimum eğitimleri almasını planlıyoruz. Sürdürülebilir başarı için standart ve arızi teknik eğitimlerin yanısıra, davranış temelli iletişim eğitimlerinin de gerekli olduğuna inanıyoruz.

Hızın sırrı teknoloji

Başarılı bir hızlı ticaret operasyonu sürdürmek için odaklanılması gereken hız alanı motorun üstünde, seyir hâlinde geçen zaman değil, ondan öncesi ve sonrası. Biz Yemeksepeti olarak burada teknoloji, süreç yönetimi ve machine learning/derin öğrenme teknolojimiz ile fark yaratıyoruz. 3-4 dakikada hazırlanan siparişler yola çıkıyor ve çoğu 3 km gibi bir mesafede teslim ediliyor. Saatte 20 km ile 3 km’yi 9 dakikada alırsınız. Böyle olunca motor ile hız yapmaya gerek olmadan sipariş yaklaşık 15 dakika içerisinde teslim ediliyor.”

Sosyal güvence tam

Yemeksepeti gibi bir kurumda sosyal güvencesiz çalışanımızın olması mümkün değil, hatta sektörün özel sağlık sigortası koruması standardının tam uygulaması da çalışanlarımıza sağladığımız başka bir ayrıcalık. Kendi bordrosunda bu kadar bordrolu saha çalışanı olan en büyük yapı Yemeksepeti’dir.

“Saha Kahramanları Günü”

Bu özverili çalışanlarımız için 26 Mayıs’ı “Saha Kahramanları Günü” olarak dizayn ettik ve bu günü geleneksel şekilde kutlamayı sürdüreceğiz.

Ramazan Bayramı gibi özel günlerde hediye çekleri ile saha çalışanlarımıza dokunmaya ve küçük te olsa fayda sunmaya gayret veriyoruz.

Ek mesai yapan çalışanlarımız ek ücret ödemelerini ve ticket’larını olması gerektiği gibi düzenli ve hiçbir istisna olmadan kesinlikle alıyorlar.

Kuryelerin ağzından Yemeksepeti

Son 2 senedir pandemi nedeniyle bir araya gelemesek de, daha önce saha çalışanlarımızla bir araya gelmek adına ödül törenleri düzenliyorduk. Bu fiziksel etkinliklerimizde pek çok kez duygusal anlar yaşadık. ‘Hayatımda ilk defa biri bana bir hediye veriyor, aldığımız eğitimler ile kendimizi güvende hissediyoruz'’ diyen arkadaşlarımızdan, ‘ilk defa bordrolu oldum’, ‘Yemeksepeti bize en kaliteli ekipmanları sunuyor ’ gibi mutluluğunu paylaşan arkadaşlarımıza kadar pek çoğu ile birlikte ve omuz omuza durmak güçlü yapımızı hepimize hissettiriyordu. Yapılan anketlerimizde de yüzde 95 oranında ilk defa bu kadar kuryeye değer verildiği sonucu bunları destekler nitelikte yer alıyor.

“Yemeksepeti olarak biz koşullar ne olursa olsun çalışanlarının yanında olan bir şirket olduk ve olmaya devam edeceğiz” diyen Altuğ, “ Hedefimiz işveren markası perspektifinden de, hem mevcut hem potansiyel hem de alumni çalışanlarımız için eşdeğer bir algıya ulaşabilmek. Bu noktada çalışan mutluluğunun şirket başarısındaki önemini biliyoruz” diyor.