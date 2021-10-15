DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KADINLARIN ADRESİ

Her gün bir yerlerde kadınlar dünyayı değiştirmek için harekete geçiyor. Bu kadınlardan biri siz ya da çevrenizdeki biri olabilir. Dünyayı değiştirmek denilince insanların aklına genelde çok büyük eylemler geliyor. Oysa küçücük bir kanat çırpışı bile kocaman bir kasırgaya dönüşebilir. Tıptı kelebek etkisi kavramının bize söylediği gibi. Peki, ama nasıl? Bu konuda kadınların hayallerine ışık tutan Yves Rocher Vakfı, kurulduğu günden bugüne doğaya ve insana saygı ile yaklaşıyor. Ancak sadece saygı yetmez. Aynı zamanda eylem gerekir. İşte Yves Rocher’nin tam da bu anlamda çok önemli bir misyonu var.
Yves Rocher Vakfı, Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma hedeflerinden biri olan kadın özgürlüğü ve eşitliğini desteklemek amacıyla bugüne kadar 50’den fazla ülkede 500’den fazla kadını destekledi. Toplamda 2 milyon Euro’dan fazla bağış yapıldı.
Dünyada 2001 yılından beri düzenlenen Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü, 2015-2016 yılında ilk defa Türkiye’de yapıldı ve aynı proje ile Türkiye dünya birinciliğini elde etti.
Ödüllendirilen kişilerdeki ve eylemlerdeki farklılıklar, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığının korunması konularında kadınların üstlendiği rolün önemini ortaya koydu. Güçlerini birleştiren kadınlar, yarının dünyasını daha yeşil, daha adil ve daha ahenkli bir biçimde şekillendirerek fark yaratmaktadırlar.
Doğaya borçlu olduklarını geri verme tutkusuna sahip Rocher ailesi tarafından 1991’de Fransa’da kurulan Yves Rocher Vakfı, kurulduğu günden bu yana doğayı ve biyoçeşitliliği korumayı kendine amaç edindi.
Bu inançtan hareketle Jacques Rocher, 2001 yılında Toprağın Kadınları Ödülü' nü yarattı. O zamandan beri, 15 ortak ülkede yaklaşık 500 kadın çabalarından dolayı takdir edildi. Nairobi, Kenya'nın kenar mahallelerinde, Etiyopya'nın ormansızlaştırılmış vadilerinde veya Paris ve çevresindeki kirli nehir kenarlarında çalışan bu kadınların tümü, çevreye yardım etmek için harekete geçmeye karar verdi. Girişimleri 50 farklı ülkeye yayıldı.
Kapsamı ister büyük ister küçük olsun, bu kahramanlar günlük yaşama umut veriyorlar ve onları istisnai yapan da tam olarak bu.
Toprağın Kadınları Girişimler Dünyası ile Tanışın…
Siz de gezegenimize pozitif bir iz bırakmak istiyorsanız Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü’ne başvurun!
Proje kapsamında toplum ve çevre yararına ticari faaliyetler yürüten ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş bünyesinde yer alan kadınlar ve çevre yararına bireysel bir proje yürüten her kadın bu ödülün kazananı olabilir.
Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü aday başvuruları 15 Ekim 2021’e kadar www.yvesrocher.com.tr adresi üzerinden veya terrefemmes.turkey@fondationyvesrocher.org adresine iletilerek yapılabilir.