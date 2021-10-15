DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KADINLARIN ADRESİ

Her gün bir yerlerde kadınlar dünyayı değiştirmek için harekete geçiyor. Bu kadınlardan biri siz ya da çevrenizdeki biri olabilir. Dünyayı değiştirmek denilince insanların aklına genelde çok büyük eylemler geliyor. Oysa küçücük bir kanat çırpışı bile kocaman bir kasırgaya dönüşebilir. Tıptı kelebek etkisi kavramının bize söylediği gibi. Peki, ama nasıl? Bu konuda kadınların hayallerine ışık tutan Yves Rocher Vakfı, kurulduğu günden bugüne doğaya ve insana saygı ile yaklaşıyor. Ancak sadece saygı yetmez. Aynı zamanda eylem gerekir. İşte Yves Rocher’nin tam da bu anlamda çok önemli bir misyonu var.