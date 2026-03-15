Söz konusu paylaşımlar, bilgisayarların kullandığı ikili sistemden doğan kodları taklit ediyor. “Binary codes” yani ikili kodlar olarak bilinen bu yöntem, bilgisayarların “1” ve “0”lardan oluşan diline dayanıyor. Çünkü bilgisayarlar insan dilini doğrudan anlamaz; onlar için yalnızca iki durum vardır: Elektrik var (1) ya da elektrik yok (0).

Bu nedenle klavyede yazılan her harfin bilgisayar sisteminde “0” ve “1”lerden oluşan bir karşılığı bulunur.

Bilgisayara yüklenen yazı, fotoğraf, video veya ses dosyaları gibi tüm veriler, işlem süreçlerinin sonunda 0 ve 1 dizilerine dönüştürülür. Bilgisayar dünyasında her şey bitlerden oluşur; bir bit “0” veya “1” olabilirken, 8 bit bir byte oluşturur ve insan dilindeki bir harf genellikle 1 byte ile temsil edilir.

Bu tür kodları çözmek için genellikle ASCII adı verilen bir kodlama standardı kullanılır. ASCII, bilgisayarların harfleri, sayıları ve sembolleri 0 ve 1 dizileriyle temsil etmesini sağlayan bir çerçeve sunar.

Her harfin kabul edilmiş bir sayısal değeri bulunur ve bu değerler ASCII tablosunda yer alır. Örneğin “A” harfinin sayısal değeri 65’tir ve bu değer bilgisayar dilinde “01000001” olarak yazılır.

İkili kod sistemi sayesinde bu sayı dizileri yeniden insan diline çevrilebilir. Ancak ASCII tablosunu kullanarak kod çözmek oldukça zahmetli bir yöntem olabilir. Bu nedenle kullanıcılar genellikle arama motorlarına “Binary to Text” yazarak çalışan otomatik dönüştürücülerden yararlanır ve bu araçlarla kodları metne ya da metni koda çevirebilir.

Akımın ortaya çıkışıyla ilgili yapılan kısa bir araştırma ise dikkat çekici bir detaya işaret ediyor. X üzerinde yapılan incelemelere göre ikili kod paylaşımlarının yaygınlaşması, Netflix’in bir reklam kampanyasıyla bağlantılı. Mart ayının ilk haftasında platformun global hesapları eş zamanlı olarak bu gizemli kodları paylaşmaya başladı.

Kampanyanın amacı ise K-pop grubu BTS üyelerinin askerlik sonrası tam kadro olarak ilk kez bir araya geleceği “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” etkinliğini duyurmaktı. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V ve Jung Kook’un yer alacağı etkinliğin tanıtımı için kullanılan bu yöntem, kısa sürede sosyal medyada viral bir akıma dönüştü.