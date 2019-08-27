Son Dakika Haberleri

Küçükçekmece’de küçük çocuğa iğrenç istismar! 29 yıl hapis cezası aldı

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla

Esenboğa'da 350 bin TL değerinde kunduz ve tilki postu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda 350 bin lira

Mardin Valisi'den 'hediye' açıklaması

HDP'li Ahmet Türk'ün görevinden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Mardin

Son dakika haberleri - Türkiye'den ve dünyadan güncel son dakika gelişmeleri...

Son dakika gelişmelerinin sık sık yaşandığı ülkemizde vatandaşlar güncel olarak haberleri

Kritik görüşme öncesi o uçağı incelediler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın

S-400'de ikinci sevkıyat başladı

Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. S-400'de ikinci

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? KYK burs ücreti ne kadar?

Üniversite kayıtları ardından barınma sorunlarını halletmeye devam eden öğrenciler bir

Hira Nur’u yaralayan silahın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi

Pendik’te, oturduğu sitenin parkında oynadığı sırada silahla yaralanan 7 yaşındaki Hira

İmamoğlu: O konuda arkadaşlarımı her gün silkeliyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu

İş Bankası iştiraklerinde üç genel müdür emekliliğini istedi

İş Bankası'nın bağlı kuruluşlarından Anadolu Hayat, İş Faktoring ve Anadolu Sigorta genel

Bakanlık harekete geçti ama okul kayıt ücreti şikayetleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul kayıt döneminde velilerden 'zorunlu bağış' veya 'kayıt

Kralın metresi ortalığı karıştırdı: Kraliyet ailesinin internet sitesi çöktü

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 34 yaşındaki metresinin fotoğrafları dün Tayland

Evlenmeden önce 'bakirelik' beyanı artık zorunlu değil

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'nin kararıyla kadınların evlenmeden önce bakire olup

Son dakika: İBB'den TÜRGEV ve Ensar protokolleri için flaş hamle!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda çok tartışılan

Eminem Spotify'a dava açtı

Rap müziğin efsane isimlerinden Eminem, şarkılarını yanlış lisansladığı gerekçesi ile

Emine Bulut, eski eşine açtığı davadan 'işsiz kalmasın' diye vazgeçmiş

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde

Cami var, cemaat var ama imam yok!

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi’ndeki bir camide namaz

Mansur Yavaş söz verdi, yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın meclis gündemine getirdiği ve oy birliği

Türker İnanoğlu: Hepsini çok özlüyorum, onların sevgisi başkaydı

Efsane yapımcı Türker İnanoğlu, hayata gözlerini yuman dostlarını çok özlediğini

Son dakika: AVTER otogarı boşaltıyor

İstanbul için devrim gibi bir son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul

İstanbul Valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında

Kağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar

Pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı bakkal işleten karısını pompalı av

Uyuyan dev caz ile uyanacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali için geri sayım başladı. Festivalde Yeni

Farklı disiplinler psikoloji ile buluşuyor

Polente Psikoloji’nin düzenlediği ‘Psikolojiyle Kesişmeler’ başlıklı seminer dizisi 21

İçişleri Bakanlığı'ndan, THK ve Kızılay Derneği eski yöneticilerine suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme

Dolar/TL ne kadar oldu? (27.08.2019)

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle oluşan küresel riskten kaçış eğiliminin kur savaşı ile

FETÖ'nün kritik ismi İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü

Rehber köpekler, 7. Engelsiz Filmler Festivali'nde

Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programında dikkat çeken bölümler arasında

Maltepe büyük zaferi Manga ile kutlayacak

Maltepe, büyük zaferin 97. yılını muhteşem bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Maltepe

TMSF İzmir'de iki santrali satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) İzmir´in Aliağa ile Torbalı ilçelerindeki elektrik

Amasya'daki kazıda 2500 yıllık 'posta merkezi' kalıntıları bulundu

Amasya'da Oluz Höyük'te devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 500 yıllık postane olduğu

Hamilelikte yoga hareketleri: Rahatlama hareketleri nasıl yapılır?

Yoga bebeklerini bekleyen anneler için faydalı olabilir. Çünkü gerilme, odaklanma, sağlıklı

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu haberde! Toplu sözleşme kararının yarın açıklanması bekleniyor

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi

Kazdağları Ekofest'in bu yılki teması 'gıda': Ne yersek oyuz

Doğaseverlerin altın madenine karşı mücadelesi devam ederken Kazdağları beşinci kez

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatları son dönemde ciddi oranda yükseldi. Ticaret savaşlarının da etkisiyle

İran'dan ABD'ye çok net mesaj

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'a uygulanan tüm yaptırımlar kaldırılmadıkça,

Hamasetle sadece ülkesine değil dünyaya da yazık ediyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır

Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik

Türk askeri konvoyuna yönelik geçen hafta düzenlenen ve üç sivilin hayatını kaybettiği

Bizdeki kural tanımaz minibüsçüleri düşününce... Türkiye'ye çok acil lazım!

Üç yıl içerisinde sürücüsüz otobüsleri yollara çıkarmayı hedefleyen Güneydoğu Asya

Defterleri açmaya Fehmi Koru’nun evinden başlayın

Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın, evine gidemiyor

Zonguldak’ta yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Köse(50), kayınbiraderi S.O.K.’nin baltalı

Ataşehir’de su baskınlarına karşı dere yatağındaki barakalar yıkıldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarından

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon

Emine Bulut'un katili Bolu'ya sevk edildi

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde vahşice

Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin Karasu, bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu,

Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayınlandı! Bekçilik sınavı puanı nasıl hesaplanır?

MEB ve Polis Akademisi iş birliliği ile hazırlanan bekçilik sınavı soruları ve cevapları

15 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen

Instagram fenomenleri işin dozunu kaçırdı mı? Artık inandırıcılığını yitirdi

Türkiye'de de çok yaygın olan ve ciddi paraların döndüğü "Instagram fenomenliği" son

Son dakika... Steve Jobs hakkında bomba iddia: Yoksa ölmedi mi?

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple'ın 2011'de 56 yaşında yaşamını yitiren kurucusu

Kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla öldüresiye dayak yedi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen