Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda 350 bin lira
HDP'li Ahmet Türk'ün görevinden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Mardin
Son dakika gelişmelerinin sık sık yaşandığı ülkemizde vatandaşlar güncel olarak haberleri
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın
Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. S-400'de ikinci
Üniversite kayıtları ardından barınma sorunlarını halletmeye devam eden öğrenciler bir
Pendik’te, oturduğu sitenin parkında oynadığı sırada silahla yaralanan 7 yaşındaki Hira
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu
İş Bankası'nın bağlı kuruluşlarından Anadolu Hayat, İş Faktoring ve Anadolu Sigorta genel
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul kayıt döneminde velilerden 'zorunlu bağış' veya 'kayıt
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 34 yaşındaki metresinin fotoğrafları dün Tayland
Bangladeş'te Yüksek Mahkeme'nin kararıyla kadınların evlenmeden önce bakire olup
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda çok tartışılan
Rap müziğin efsane isimlerinden Eminem, şarkılarını yanlış lisansladığı gerekçesi ile
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde
Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi’ndeki bir camide namaz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın meclis gündemine getirdiği ve oy birliği
Efsane yapımcı Türker İnanoğlu, hayata gözlerini yuman dostlarını çok özlediğini
İstanbul için devrim gibi bir son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı bakkal işleten karısını pompalı av
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali için geri sayım başladı. Festivalde Yeni
Polente Psikoloji’nin düzenlediği ‘Psikolojiyle Kesişmeler’ başlıklı seminer dizisi 21
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme
ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle oluşan küresel riskten kaçış eğiliminin kur savaşı ile
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü
Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programında dikkat çeken bölümler arasında
Maltepe, büyük zaferin 97. yılını muhteşem bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Maltepe
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) İzmir´in Aliağa ile Torbalı ilçelerindeki elektrik
Amasya'da Oluz Höyük'te devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 500 yıllık postane olduğu
Yoga bebeklerini bekleyen anneler için faydalı olabilir. Çünkü gerilme, odaklanma, sağlıklı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi
Doğaseverlerin altın madenine karşı mücadelesi devam ederken Kazdağları beşinci kez
Altın fiyatları son dönemde ciddi oranda yükseldi. Ticaret savaşlarının da etkisiyle
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'a uygulanan tüm yaptırımlar kaldırılmadıkça,
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır
Türk askeri konvoyuna yönelik geçen hafta düzenlenen ve üç sivilin hayatını kaybettiği
Üç yıl içerisinde sürücüsüz otobüsleri yollara çıkarmayı hedefleyen Güneydoğu Asya
Zonguldak’ta yaşayan 3 çocuk annesi Leyla Köse(50), kayınbiraderi S.O.K.’nin baltalı
İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınlarından
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde
düzenlenen operasyon
Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde vahşice
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Alaaddin Karasu, bir yıl önce evlendiği Gülsüm Karasu'yu,
MEB ve Polis Akademisi iş birliliği ile hazırlanan bekçilik sınavı soruları ve cevapları
Gaziantep merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen
Türkiye'de de çok yaygın olan ve ciddi paraların döndüğü "Instagram fenomenliği" son
Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple'ın 2011'de 56 yaşında yaşamını yitiren kurucusu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen