Çin'in en gözde markalarından BYD, Devasa 130,15 kWh lityum batarya paketiyle donatılan araç, tek şarjla 1.003 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Model; "standart" N8 ve 5,20 metre uzunluğuna sahip daha büyük N8L olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle piyasaya sürülüyor.

Yeni SUV, güç aktarma tarafında farklı beklentilere hitap eden seçenekler sunuyor. Tek motorlu arkadan çekişli versiyonlar 429 hp ve 497 hp güç üretirken, üç motorlu dört tekerlekten çekişli tepe versiyon ise toplamda 1.193 beygir (890 kW) gibi devasa bir güce ulaşıyor. Araçta 130,15 kWh’lik ana bataryanın yanı sıra 105,79 kWh’lik daha küçük bir batarya opsiyonu da yer alıyor.

Konfigürasyona bağlı olarak menzil değerleri 800 ile 1.003 kilometre arasında değişkenlik gösteriyor.

Açıklanan veriler kağıt üzerinde 100 kilometrede yaklaşık 13 kWh gibi oldukça yüksek bir enerji verimliliğine işaret etse de uzmanlar bu rakamlara temkinli yaklaşılması gerektiği konusunda uyarıyor. 1.000 kilometreyi aşan menzil iddialarının, Batı standartlarına kıyasla daha düşük hız ve yumuşak sürüş koşullarını esas alan Çin Hafif Ticari Araç Test Döngüsü’ne (CLTC) dayandığı belirtiliyor.

Gerçek kullanım koşullarında ve otoyol sürüşlerinde bu menzil değerlerinin yüzde 15 ile 30 oranında daha düşük gerçekleşebileceği ifade ediliyor.