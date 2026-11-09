Kamuya açık yolda 500 kilometre hızı aşarak rekor kıran U9 süper otomobilinin ardından sahneye çıkan elektrikli lüks sedan, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Serisi ve Maextro S800 gibi sektörün zirvesindeki modellerle rekabet etmeyi hedefliyor. BYD Grubu Başkan Yardımcısı Stella Li modelin Çin kültüründen derin izler taşıdığını belirtirken, aracın dış gövdesi Rolls-Royce çizgilerini anımsatan karakteristik bir makam limuzini duruşu sergiliyor.
532 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
Üç yıllık bir geliştirme sürecinin ardından ortaya çıkan Yangwang Altior; 5,60 metre uzunluğu, 2,03 metre genişliği, 1,59 metre yüksekliği ve 3,50 metrelik aks mesafesiyle heybetli boyutlar sunuyor. Sürücü araca yaklaştığında sırayla dönerek aydınlanan 12 parçalı karşılama ışıkları, 21 inçlik jantlar, 532 litrelik bagaj hacmi, 80 derece açılan ön kapılar ve 90 dereceye kadar açılabilen arka kapılar dış tasarımın öne çıkan unsurları arasında bulunurken, arka bölümde ön tarafa kıyasla daha yalın çizgiler göze çarpıyor.
SOĞUTMA ÖZELLİKLİ SAKLAMA BÖLMESİ
Teknolojik donanımda ise araç çalıştırıldığında yuvasından yükselen 39 hoparlörlü Dynaudio Platinum Evidence ses sistemi, tavandan süzülen 21,4 inçlik dev multimedya ekranı ve biri arka bölümde yer alan, hem ısıtma hem soğutma özellikli 5,5 litrelik iki saklama bölmesi yer alıyor.
FİYATI BELLİ OLDU
Teknik altyapıda gücünü BYD'nin gelişmiş e4 platformundan ve dört bağımsız elektrik motorundan alan araç, her tekerleğe aktarılan torku saniyede 100'den fazla kez denetleyebiliyor. Bu yenilikçi sistem, 5,60 metrelik dev gövdenin kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek "tank dönüşü" yapmasına olanak tanıyor.
Günün Trend Haberleri
Motorların toplam beygir gücü henüz resmi olarak paylaşılmasa da modelin Çin'deki CLTC döngüsüne göre 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunması, Avrupa WLTP ölçümlerinde ise yaklaşık 800 kilometreye ulaşması bekleniyor. BYD'nin Flash Charging ultra hızlı şarj teknolojisini destekleyen Altior; Executive ve kişiselleştirmeye açık Bespoke donanımlarıyla satışa sunulacak. Modelin "Shanhe Dingyun" adlı özel versiyonu Çin'de yaklaşık 311 bin 500 dolara denk gelen 2 milyon 80 bin yuan ön satış fiyatıyla siparişe açılırken, diğer versiyonların fiyatları ve küresel satış takvimi ise henüz netlik kazanmadı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.