Motorların toplam beygir gücü henüz resmi olarak paylaşılmasa da modelin Çin'deki CLTC döngüsüne göre 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunması, Avrupa WLTP ölçümlerinde ise yaklaşık 800 kilometreye ulaşması bekleniyor. BYD'nin Flash Charging ultra hızlı şarj teknolojisini destekleyen Altior; Executive ve kişiselleştirmeye açık Bespoke donanımlarıyla satışa sunulacak. Modelin "Shanhe Dingyun" adlı özel versiyonu Çin'de yaklaşık 311 bin 500 dolara denk gelen 2 milyon 80 bin yuan ön satış fiyatıyla siparişe açılırken, diğer versiyonların fiyatları ve küresel satış takvimi ise henüz netlik kazanmadı.