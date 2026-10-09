Kuzey Kore ile sınır hattında tırmanan gerilim sürerken Güney Kore, savunma teknolojisinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Seul yönetimi, ses hızının en az beş katına (Mach 5) ulaşabilen ve mevcut füze savunma sistemlerini etkisiz kılma yeteneğine sahip 1.000 kilometre menzile kadar çıkabilen ilk yerli hipersonik silahının test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un da bizzat katıldığı testte; fırlatılan silahın planlanan irtifada itici roketinden ayrıldığı, ardından hem dikey hem de yatay manevralar yaparak belirlenen hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı.

Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin güvenliğini kendi öz gücüyle sağlaması gerektiğinin altını çizerek, ülkenin en güçlü konvansiyonel silahlarından biri olan Hyunmoo-5 balistik füzesini de yerinde inceledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Bölgedeki askeri hareketlilik, iki ülke arasındaki ağır silahlandırılmış sınır hattında yaşanan mayın patlamalarıyla daha da tırmandı. Üç Güney Kore askerinin yaralandığı olayla ilgili inceleme yapan Güney Kore ordusu ve Birleşmiş Milletler Komutanlığı, patlayıcıların Kuzey Kore tarafından yerleştirildiği sonucuna vardı. Pyongyang yönetimi ise iddiaları reddederek Seul’ün özür taleplerini geri çevirdi.