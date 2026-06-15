Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA), ülkenin gelecekteki hava konuşlu nükleer caydırıcılık kapasitesinin temelini oluşturacak yeni nesil ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération) havadan karaya nükleer füzesinin geliştirilmesi için savunma sanayii devi MBDA ile resmi sözleşme imzaladı.

2 Haziran'da imzalanan ve detayları 11 Haziran'da kamuoyuna açıklanan sözleşmenin mali değeri hakkında bilgi verilmezken, yeni füzenin 2035 yılı civarında hizmete girmesi planlanıyor. ASN4G, Fransa'nın mevcut envanterinde yer alan ASMPA ve modernize edilmiş ASMPA-R füzelerinin yerini alacak.

ORDUNUN ÜÇ KUVVETİ TARAFINDAN ORTAK KULLANILACAK

Yeni füze sistemi, Fransız Stratejik Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Nükleer Havacılık Gücü tarafından ortaklaşa kullanılacak. Sisteminin ana taşıyıcı platformu ise Dassault Aviation tarafından geliştirilen Rafale savaş uçağının gelecekteki F5 standardındaki versiyonu olacak. Program kapsamında füzenin geliştirme ve üretim süreçlerinin tamamından MBDA France sorumlu olacak.

1.000 KİLOMETRE MENZİLİ BULUNUYOR

Fransa'nın mevcut ASMP ailesinin yerini alacak bir sistem üzerindeki çalışmaları 1990'lı yıllara kadar uzanıyor. Geliştirme sürecinde "düşük görünürlüklü (stealth) ses altı füze" ile "tespiti kolay ancak yüksek hızı nedeniyle önlenmesi imkansız füze" konseptleri arasında kalan Fransa, tercihini hipersonik teknolojiden yana kullandı.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda, THEMIS teknoloji gösterim platformundan elde edilen kazanımlardan da üst düzeyde yararlanıldı.

Hipersonik hızlarda uçabilecek şekilde tasarlanan ASN4G, 1.000 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çekiyor. Bu menzil, günümüzde aktif olarak kullanılan ASMPA-R füzesinin kapasitesinin iki katından fazlasına denk geliyor. Stratejik caydırıcılıkta çarpan etkisi yaratması beklenen yeni füze, tek bir adet TNA 4G termonükleer savaş başlığı taşıyacak.