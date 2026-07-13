Yüzyıllar boyunca binlerce insanın ölümüne yol açan yıkıcı sellerle mücadele eden Hollanda, tarihin en büyük mühendislik projelerinden birine imza attı. Ülke, Kuzey Denizi'ne açılan tehlikeli Zuiderzee Körfezi'ni dev setlerle kapatarak yaklaşık 1.000 kilometrekarelik deniz tabanını kuruttu. Ortaya çıkan yeni kara parçası ise bugün dünyanın en büyük yapay adası olarak kabul edilen Flevopolder oldu.

20. yüzyılın başında başlatılan projede önce dev Afsluitdijk seti inşa edilerek Zuiderzee'nin denizle bağlantısı kesildi. Böylece tuzlu su, zamanla tatlı su gölüne dönüştü. Ardından güçlü pompa sistemleriyle göl tabanındaki sular tahliye edildi ve denizden yeni yaşam alanları kazanıldı.

400 BİNDEN FAZLA KİŞİ DENİZ SEVİYESİNİN ALTINDA YAŞIYOR

Yaklaşık 970,5 kilometrekare büyüklüğündeki Flevopolder'de bugün Lelystad ve Almere gibi şehirler bulunuyor. 400 binden fazla kişinin yaşadığı bölgenin önemli bir kısmı hâlâ deniz seviyesinin altında yer alıyor. Bölge, sürekli çalışan pompa sistemleri ve kilometrelerce uzunluktaki setler sayesinde kuru tutuluyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YAPAY ADASI

1986 yılında Hollanda'nın en genç eyaleti Flevoland olarak resmen ilan edilen Flevopolder, Guinness Dünya Rekorları tarafından gezegenin en büyük yapay adası olarak kabul ediliyor. Bir zamanlar ölümcül sellerin yaşandığı deniz tabanı, bugün modern şehirleri, tarım arazileri ve doğal yaşam alanlarıyla dünyanın en dikkat çekici mühendislik başarılarından biri olarak gösteriliyor.