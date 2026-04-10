Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, teknoloji ve performansı zirveye taşıyan yeni amiral gemisi Seal 08 elektrikli sedan modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan resmi onay alan modelin teknik detayları, elektrikli araç dünyasında kartların yeniden karılacağını gösteriyor.

2026 yılının ikinci çeyreğinde yollara çıkması planlanan Seal 08, özellikle 1000 kilometreyi aşan menzil hedefiyle rakiplerine meydan okuyor.

5 DAKİKALIK ŞARJLA 400 KİLOMETRE YAPIYOR

BYD Seal 08’in en dikkat çekici özelliği, 800V yüksek voltajlı mimari üzerine inşa edilmiş olması. Araçta, BYD’nin güvenlik ve verimlilikle özdeşleşen ikinci nesil Blade Batarya teknolojisi kullanılıyor.

Bu ileri seviye altyapı, aracın megavat seviyesindeki ultra hızlı şarj sistemlerini desteklemesini sağlıyor. Öyle ki, yeni Seal 08’in sadece 5 dakikalık bir şarjla 400 kilometre menzil kazanması hedefleniyor; bu da elektrikli araç kullanıcılarının en büyük çekincesi olan şarj süresi sorununu tarihe gömecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

684 BEYGİR GÜCE SAHİP

Performans tutkunları için de çıtayı yukarı taşıyan model, farklı motor seçenekleriyle her ihtiyaca hitap ediyor. Serinin en güçlü versiyonu, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli sistemiyle toplamda 510 kW (684 beygir) güç üretiyor. Arkadan itişli seçeneklerde ise 342 ve 429 beygirlik versiyonlar sunuluyor. 5 metreyi aşan uzunluğu ve 3 metreden fazla aks mesafesiyle geniş bir iç hacim vadeden lüks sedan, saatte 240 kilometre hıza ulaşabiliyor.

ÇOK SES GETİRECEK

Seal 08, gücünü yola aktarırken en ileri seviye şasi teknolojilerinden destek alıyor. Arka aks yönlendirme sistemi ve DiSus-A akıllı gövde kontrol sistemi sayesinde araç, yüksek hızlarda ve virajlarda üstün bir yol tutuş sergiliyor.

Teknoloji tarafında ise Lidar sensörleri ve DiPilot 300 (God's Eye B) adı verilen gelişmiş otonom sürüş asistanı, sürücüye üst düzey güvenlik ve konfor sunuyor.

Tasarımı, boyutları ve sunduğu menzil ile Seal 08, 2026’nın en çok konuşulan teknolojik hamlelerinden biri olmaya aday görünüyor.