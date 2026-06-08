Baltık Denizi kıyısının en büyük oteli olma unvanını taşıyan dev tesis kapılarını açıyor. Polonya’nın yaklaşık bin nüfuslu sakin Pobierowo köyünde inşa edilen, 13 katlı ve bin 240 odalı mega otel kompleksi önümüzdeki günlerde kapılarını açıyor.

Tatil adası Usedom’a yarım saatlik mesafede bulunan ve 180 bin metrekarelik devasa bir alana yayılan tesis Golebiewski otel zincirine ait.

Ancak açılışa sayılı günler kala otelin tüm odaları kullanılmayacak. Otelin bin 240 odanın şu an için yalnızca 500'ü tamamlanmış durumda.

Büyüklükleri 50 metrekare olan ve birçoğunda balkon yer alan odaların gecelik fiyatı 350 eurodan başlıyor. Oteldeki lüks süitlerin fiyatı ise gecelik 900 euroya kadar yükseliyor.

Otelin Pazarlama Müdürü Marta Maslowska, rezervasyon sisteminin açılmasının ardından ilk 24 saat içinde 2 binden fazla talep aldıklarını açıkladı.

Otelin konumu Baltık Denizi kumsalına sadece 150 metre mesafede yer alıyor.

OTEL KONAKLAMA DIŞINDA EĞLENCE HİZMETLERİ DE VERİYOR

Mega otel, sadece konaklama alanlarıyla değil, sunduğu geniş sosyal imkanlarla da öne çıkıyor. Tesisin hemen önünde 104 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde devasa bir açık havuz bulunuyor.

Bunun yanı sıra misafirler için bir su parkı, kapalı havuzlar, jakuziler, çocuk bölümleri, su kaydırakları, sauna ve bir tuz mağarası da hazırlandı.