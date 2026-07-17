Brezilyalı tüketicilerin otomobil satın alma kararlarında artık sadece menzil veya motor performansı değil, çok daha pratik bir soru belirleyici oluyor: Aynı mesafeyi elektrikli araçla mı yoksa benzinli araçla mı gitmek daha ucuz?

Brezilya Ulusal Petrol Ajansı (ANP), Ulusal Elektrik Enerjisi Ajansı (ANEEL) ve Inmetro verilerine dayanan güncel bir simülasyon, elektrikli araçların cebe dost yapısını gözler önüne serdi. Yapılan hesaplamalara göre, elektrikli bir araç kullanmak benzinli bir modele kıyasla kilometre başına tam %76 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.

1000 KM'lik mesafede test edildi

Yapılan simülasyonda, her iki araç türünün 1.000 kilometrelik bir mesafede tükettiği enerji ve bu enerjinin cüzdana yansıması karşılaştırıldı: (Türkiye için uyarlandı)

Litre başına ortalama 10 kilometre yol kat eden benzinli bir araç, 1.000 kilometre için yaklaşık 100 litre benzine ihtiyaç duyuyor. Benzinin litre fiyatı ortalama 65,56 alındığında, bu yolculuğun toplam maliyeti 6 bin 565 TL (kilometre başına 6,57) oluyor.

100 kilometrede ortalama 15 kWh elektrik tüketen bir araç, 1.000 kilometre için 150 kWh enerji harcıyor. Ev tipi şarj tarifesi ortalama 4–6 TL/kWh üzerinden hesaplandığında, bu şarjın toplam maliyeti sadece 600–900 TL (kilometre başına 0,60–0,90 TL) seviyesinde kalıyorç

Özetle: Aynı yolu elektrikli araçla gitmek, benzinli bir araca kıyasla cebinizde tam 5.665 TL ile 5.965 TL arasında bir paranın kalmasını sağlıyor.

Elektrik tarifeleri artsa bile avantaj sürüyor

Elektrik tarifelerinin artmasına rağmen, elektrikli araçların işletme maliyeti benzine göre açık ara çok daha düşük kalmaya devam ediyor.

Bu durumun temel nedeni fiziksel verimlilik farkından kaynaklanıyor. İçten yanmalı motorlar yakıt enerjisinin büyük kısmını ısı olarak çevreye dağıtıp boşa harcarken, elektrik motorları depolanan enerjinin neredeyse tamamını doğrudan harekete dönüştürüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan Küresel Elektrikli Araç Görünümü raporu da bu verileri destekliyor. Rapora göre, petrol fiyatlarının küresel olarak sert düştüğü senaryolarda bile, evde şarj edilen elektrikli araçlar operasyonel maliyet avantajını koruyor.