Tamamen elektrikli versiyonuyla tek şarjda 1.003 kilometreye kadar menzil sunan dev araç, bu değerle dünyanın en uzun menzilli seri üretim elektrikli SUV modeli unvanını aldı. Aracın asıl dikkat çeken özelliği ise sahip olduğu ultra hızlı şarj teknolojisi oldu; ikinci nesil Blade batarya ve "Flash Charging" sistemiyle donatılan Denza N8, batarya doluluk oranını yüzde 10’dan yüzde 70’e sadece 5 dakikada, yüzde 97’ye ise yalnızca 9 dakikada ulaştırabiliyor.

Performans verileriyle de sınırları zorlayan model, arkadan itişli ve üç motorlu dört tekerlekten çekişli seçeneklerle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni e3 Evo teknolojisini kullanan en güçlü versiyonunda tam 1.193 beygir güç üreten araç, devasa boyutlarıyla rakiplerinden ayrılıyor. 5,15 metrelik uzunluğuyla Kia EV9 ve Hyundai IONIQ 9 gibi dev rakiplerini geride bırakan SUV, iç mekanında da ön konsolu boydan boya kaplayan 30 inçlik panoramik ekran ve 43 inçlik sanal gösterge paneliyle lüks bir yaşam alanı vadediyor.

Dört tamamen elektrikli ve iki şarj edilebilir hibrit olmak üzere toplam altı farklı versiyonla piyasaya sürülen Denza N8’in başlangıç fiyatı 40 bin 500 dolar (269 bin 900 yuan) olarak belirlendi.

Akıllı hava süspansiyonu ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan modelin en üst versiyonu ise 49 bin 500 dolardan alıcı buluyor.