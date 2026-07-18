Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç pazarında lüks segmentin standartlarını yeniden belirleyecek yeni amiral gemisi sedan modeli "Da Han"ı (Great Han) resmi olarak tanıttı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından paylaşılan verilerle gün yüzüne çıkan model, özellikle ezber bozan batarya teknolojisi ve sunduğu ultra uzun menzille Alman rakiplerine gözdağı veriyor.

Mercedes S-Serisi’nin tahtına göz diken Da Han, üst düzey konforu yüksek mühendislikle harmanlıyor.

1.000 KİLOMETRE SINIRINI AŞTI

Yeni modelin şüphesiz en çok konuşulan yönü, BYD’nin batarya iştiraki FinDreams tarafından geliştirilen 102,3 kWh kapasiteli Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya paketi oldu. Tek başına 725,9 kilogram ağırlığa sahip olan bu devasa ünite, aracın toplam boş ağırlığının yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Bu güçlü teknik altyapı, Da Han modeline CLTC standartlarına göre tam 1.008 kilometrelik bir menzil kazandırarak elektrikli araçlardaki menzil kaygısını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ÜÇ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ SUNUYOR

Heybetli tasarımıyla lüksün sınırlarını zorlayan Da Han; 5256 mm uzunluğu ve 3130 mm aks mesafesiyle standart bir Mercedes-Benz S-Serisi'nden 66 mm daha uzun bir gövdeye sahip. Geniş iç hacmiyle makam aracı konforu vaat eden model, üç farklı motor seçeneğiyle yollara çıkacak.

Arkadan itişli standart elektrikli versiyonu 496 beygir güç üretirken, çift motorlu dört çeker (AWD) performans versiyonu toplamda 764 beygir güç sunacak. Tamamen elektrikli modellerin yanı sıra, 1.5 litrelik turbo motorla desteklenen ve sadece elektrikle 470 kilometre yol kat edebilen şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyonu da tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Yakın zamanda kamuflajsız testlerinde görüntülenen lüks sedanın, Çin pazarında yaklaşık 300.000 yuan (yaklaşık 44.290 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.