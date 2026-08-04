Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür ederek bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Paylaşımında, bir gün otoyolun tamamını baştan sona kat etmeyi umduğunu da ifade etti.

AFRİKA'NIN EN STRATEJİK GÜZERGAHLARINDAN BİRİ

Yaklaşık 1.055 kilometre uzunluğundaki otoyol, Tiznit'ten başlayarak Laayoune ve Dakhla üzerinden Batı Sahra kıyılarına ulaşıyor. Proje, Fas'ın güney bölgelerini ülkenin diğer kesimlerine bağlamayı, ticareti hızlandırmayı ve yapımı süren Dakhla Atlantik Limanı'na ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan yol, Kuzey Afrika'nın en büyük ulaşım yatırımları arasında gösteriliyor.

KARARIN ARKASINDA BATI SAHRA ETKENİ

Yolun Trump'ın adıyla anılması, 2020 yılında ABD'nin Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyan kararının ardından gelişen diplomatik ilişkilerle ilişkilendiriliyor. Batı Sahra'nın statüsü uluslararası alanda hâlâ tartışmalı olsa da Fas, bölgeyi ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve son yıllarda altyapı yatırımlarını bu hatta yoğunlaştırıyor. Otoyola verilen isim de iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.