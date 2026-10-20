NOW TV ekranlarında yayınlanan Ömür Usta'nın son bölümü, izleyicileri şaşırtan bir gelişmeyle sona erdi. Dizide 10 yıldır aynı numaralarla piyango kuponu alan otomobil tamir ustası Ömür'ün bu kez büyük ikramiyeyi kazandığı görüldü. Ancak 1,1 milyar TL'lik ikramiyenin Ömür'e çıktığı ortaya çıkmasına rağmen karakterin bu durumdan haberdar olup olmadığı belirsiz kaldı.

Öte yandan oğlu Mete'nin annesine yoksulluk nedeniyle sergilediği davranışlar da izleyicilerin tepkisini çekiyordu. Ömür'ün milyarder olma ihtimali, dizinin hikâyesinde nelerin değişeceğine ilişkin merakı artırdı.

ÖMÜR USTA'YA 1,1 MİLYAR TL'LİK İKRAMİYE ÇIKTI

Son bölümün finalinde Ömür Usta'nın aldığı biletteki numaralara büyük ikramiyenin isabet ettiği ekrana yansıdı. Ancak bölüm boyunca bu gelişmenin karakterin hayatını nasıl değiştireceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Üstelik yeni bölüm fragmanında da piyango konusuna yer verilmedi.

Bu durum, dizinin takipçileri arasında soru işaretlerine neden oldu. İzleyiciler, Ömür'ün kazandığı ikramiyeyi öğrenip öğrenmeyeceğini ve bu paranın hikâyenin seyrini nasıl değiştireceğini tartışmaya başladı.

İZLEYİCİLERDEN SENARİSTE PİYANGO ÇAĞRISI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Ömür'ün yıllardır oynadığı numaralarla zengin olması gerektiğini savunanlar öne çıktı. Bazı izleyiciler ise piyangonun hikâyede nasıl işleneceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Dizinin takipçilerinden bazıları, “Ömür Usta'ya bu defa çıksın da zengin olsun, asıl hikâye başlasın” yorumunu yaparken bir başka izleyici, “Hayatın kurtuldu Mete, Ömür'e Milli Piyango çıktı” ifadelerini kullandı.

Yeni bölüm fragmanında piyangonun yer almamasına şaşıran bir izleyici ise “Ömür'e piyango çıktı ama haberi yok? Her şey çok iyi, bu işte bir tuhaflık var” diye yazdı.

“PİYANGO ARADA KAYNAMASIN”

İzleyicilerin bir bölümü, Ömür'ün kazandığı paranın hikâyede unutulmasından endişe etti. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, “Piyango arada kaynamaz umarım” ve “Piyangonun kendisine çıktığını öğrensin, yapma gözünü seveyim senarist” ifadeleri dikkat çekti.

Bazı takipçiler ise Ömür'ün parayı kazandığını öğrenmesine rağmen kuponu kaybetmesi ya da ikramiyeyi alamaması gibi ihtimalleri gündeme getirdi. Bir izleyici, “Ömür Usta piyangonun kendisine çıktığını öğrense bile büyük ihtimalle kuponu kaybetmiş olacak. Yoksa diziyi nasıl devam ettirecek senaristler?” yorumunu yaptı.

Ömür'ün piyango talihlisi olduğunu öğrenip öğrenmeyeceği, ikramiyeyi alıp alamayacağı ve bu gelişmenin Mete'yle ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. İzleyiciler, yeni bölümde bu sorulara yanıt verilmesini bekliyor.