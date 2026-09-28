Elektrikli otomobil pazarının dev ismi BYD, lüks markası Denza altında geliştirdiği yeni sedan modeli Denza Z9S'i Çin'de resmen satışa sundu. Tek şarjla 1.100 kilometreye varan menziliyle dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili unvanını ele geçiren model, 37 bin 600 dolardan satışa çıktı.

Yeni otomobil, Çin'deki Tesla Model 3 fiyatlarına oldukça yakın bir çizgide yer alarak üst segment elektrikli pazarındaki dengeleri değiştirmeye aday gösteriliyor.

Sportif hatları, tavanına entegre LiDAR sensörü ve devasa bagaj alanlarıyla öne çıkan 5 metrelik dev sedan, teknoloji dolu lüks bir kabin sunuyor.

İç mekanda 17,3 inçlik dev orta ekran, 13,2 inçlik gösterge paneli ve 50 inçlik devasa baş üstü göstergesi (HUD) yer alırken; Nappa deri koltuklar ve süet döşemeler konforu üst seviyeye taşıyor. Araç ayrıca "God's Eye" adlı gelişmiş sürüş ve güvenlik asistanıyla donatılmış durumda.

100 KİLOMETREYE 2,68 SANİYEDE ULAŞIYOR

Sadece tasarımıyla değil performansıyla da sınırları zorlayan Z9S, arkadan itişli ve üç motorlu dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyonla geliyor. En üst donanım paketi 1.194 beygir (890 kW) devasa bir güç üretirken, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,68 saniyede ulaşıyor. "Yengeç yürüyüşü" yapabilen ve kendi etrafında dönebilen gelişmiş altyapısıyla bu dev otomobil, hızlı şarj teknolojisi ve hava süspansiyonlarıyla elektrikli araç dünyasında yeni bir dönem başlatıyor.